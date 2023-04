Come saprete, non manca ormai molto all’arrivo di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, attesissimo sequel di quel Breath of the Wild che aveva fatto innamorare praticamente chiunque si sia voluto immergere in questa ampia (ed inedita) versione della splendida Hyrule, tanto in versione domestica che portatile, vista la doppia natura di Nintendo Switch.

In arrivo il prossimo 12 maggio, Tears of the Kingdom è, dunque, già dalle premesse, un titolo da acquistare per forza e, qualora abbiate voglia di giocarlo, pur non disponendo ancora di una Nintendo Switch, allora vi suggeriamo di non perdevi questa occasione, grazie alla quale potrete portarvi a casa un’ottima console Nintendo Switch Lite, ovvero la versione di Switch pensata appositamente per il gioco in mobilità, a soli 187,99€!

Si tratta di un’ottima occasione per acquistare la console, specie se si considera il prezzo di meno di 200€ a cui, francamente, sarebbe impossibile portarsi a casa qualsiasi console, figurarsi Nintendo Switch che, anche al netto degli anni trascorsi dall’uscita, si è comunque svalutata davvero pochissimo, ed è ancora disponibile solo a prezzi superiori ai 320 euro.

Inoltre, anche al netto della possibilità che, prima o poi, esca un’eventuale Switch 2, va specificato che Switch Lite è una versione della console esclusivamente dedicata al gioco portatile, e che è pensata per essere tenuta in una borsa o uno zaino, così che torni utile durante viaggi o vacanze o che, semplicemente, possa essere utilizzata da chi non ha molto interesse a giocare ad una classica console attaccata alla TV.

In questo senso, anche in vista di una ipotetica Switch 2, questa versione Lite resta comunque molto sensata, senza contare che non solo costa molto meno di una Nintendo Switch classica, ma anche tenendo conto che è compatibile con tutti i giochi per Nintendo Switch tra cui, appunto, Tears of the Kingdom.

Dunque, se si esclude il collegamento alla TV, parliamo di una Switch quasi in tutto e per tutto, ma venduta ad un prezzo molto competitivo, e quindi perfetta per sopperire all’assenza della console originale in occasione del lancio del nuovo ed attesissimo Zelda!

Leggera, pratica e facilmente trasportabile in uno zainetto, Switch Lite è la console perfetta con cui giocare in mobilità e, per questo, vi invitiamo a non indugiare oltre, e ad acquistare subito la console tramite la pagina eBay dedicata alla promo, anche perché le scorte pare siano davvero limitate!

