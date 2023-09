Come saprete, manca ormai pochissimo al termine dell’offerta che eBay ha messo in campo per il mese di settembre, e grazie alla quale è possibile utilizzare un eccezionale coupon sconto con cui abbassare (e non di poco), il prezzo di moltissimi prodotti tech e non. Il coupon in questione si chiama “SETTEMBRE2023“, e proprio di recente vi avevamo suggerito una serie di prodotti che, a nostri giudizio, varrebbe la pena accaparrarsi prima del termine dell’intera promozione, corrispondente alla fine del mese in corso.

Ebbene, tra le varie e convenienti proposte dello store, vi segnaliamo oggi che c’è la possibilità di acquistare anche la splendida console Switch Lite di Nintendo ad un prezzo davvero sorprendente, corrispondente ad appena 174,51€, raggiungibili proprio grazie all’ausilio del coupon di cui sopra.

Nintendo Switch Lite, chi dovrebbe acquistarla?

Nintendo Switch Lite è una console molto particolare che, anzitutto, potrebbe andare colmare un vuoti importante nella vita di diversi videogiocatori. Ancora oggi, infatti, sono tantissimi i giocatori che non hanno ancora avuto modo di acquistare la console Nintendo e, per questo, un’occasione come quella proposta da eBay è indubbiamente ottima per colmare questo gap.

Switch Lite, insomma, è consigliata anzitutto a chi non ha ancora una Nintendo Switch, e potrebbe essere una scelta ideale anche come prima console per dei giovanissimi, sia grazie alla sua portabilità, sia grazie alla line up Nintendo, forte di personaggi storici e riconoscibili come Super Mario che, specie dopo il recente successo del film animato (a p, potrebbero risultare molto graditi anche ad un pubblico di piccoli gamer.

Per ciò che concerne il prezzo, quello proposto da eBay è indubbiamente uno dei migliori prezzi mai proposti, anche al netto di proposte recenti comunque molto scontate. In linea di massima, infatti, Switch Lite è acquistabile ad un prezzo che oscilla attorno ai 200 euro, a seconda sia del periodo che delle offerte in corso. Grazie al coupon eBay, ormai prossimo alla scadenza, portarsela a casa ad appena 174 euro è dunque un affare, senza se e senza ma, che vi consigliamo caldamente di cogliere al volo, specie perché trattandosi di uno dei prezzi migliori di sempre, è possibile che esso vada presto esaurito.

Bellissima nella sua colorazione turchese, Switch Lite è la console ideale per chiunque non abbia ancora avuto modo di acquistare la bellissima e versatile console Nintendo. Certo, non può essere collegata al televisore come la versione classica, ma la console è compatibile con tutto il parco titoli della Switch classica, con la differenza che è utilizzabile solo in modalità portatile. Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dell’acquisto, invitandovi a consultare subito la pagina prodotti di eBay, prima che il coupon termini o il prodotto si esaurisca.

N.B. Ricorda di utilizzare il coupon SETTEMBRE2023 al momento del pagamento per usufruire dello sconto

