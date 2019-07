Nintendo Switch Lite: prezzo svelato da Amazon

Nintendo Switch Lite sarà presto disponibile in Italia e nei negozi di tutta Europa: qual è il prezzo? Amazon ce lo svela in anteprima.

Nella giornata di ieri la casa di Kyoto ha svelato il nuovo modello della propria console: Nintendo Switch Lite. Questa versione, pensata per essere completamente ed esclusivamente portatile, propone le stesse caratteristiche tecniche del modello ibrido, mantenendo la stessa risoluzione e riducendo le dimensioni e il peso. La presentazione di Nintendo è stata abbastanza esaustiva, svelando anche cosa non è più presente nella console.

Ciò che però non è stato svelato è il prezzo. Nintendo Switch Lite sarò disponibile negli Stati Uniti a 199 dollari, ma non ci sono conferme ufficiali per la versione europea. Essendo in uscita il 20 settembre, ovvero tra un paio di mesi, il silenzio stampa non dovrebbe durare troppo, ma già ora possiamo farci un’idea di quale sarà la fascia di prezzo. Alcuni negozi online, come Amazon Spagna, hanno reso disponibile il preorder della console a 239.99€.

Iniziamo subito dicendo che non si tratta per ora del prezzo ufficiale ed è più che possibile che si tratti di un valore placeholder. Ammesso che sia vero, però, sarebbe una cifra leggermente più alta del previsto.

Voi cosa ne pensate? Ammesso che sia questo il vero costo di Nintendo Switch Lite, lo ritenete giusto, oppure pensate che Nintendo dovrebbe puntare a un valore inferiore?