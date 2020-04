Nintendo Switch, in arrivo Mafia II: Definitive Edition e SNK Gals’ Fighters?

Fin dai primissimi giorni la piccola console ibrida targata Nintendo ha saputo immediatamente imporsi sul mercato, c’è poco da girarci attorno. Nonostante lo scetticismo iniziale dovuto agli scarsi risultati del WiiU, infatti, Nintendo Switch ha saputo conquistare cuori e portafogli di una larghissima fetta di pubblico, generando così una vera e proprio reazione a catena. Con la console che andava inanellando successi su successi, ecco che sempre più software house, dopo aver totalmente snobbato l’ultima nata di mamma Nintendo, andavano alla ricerca di una fetta della proverbiale torta.

La più grande paura agli occhi dell’utenza, ovvero la penuria di titoli con cui intrattenersi tra un’esclusiva e l’altra, è così andata velocemente morendo innanzi a un eShop che, al contrario, è andato facendosi sempre più ricco. Tra indie, AAA – tra i quali spicca The Witcher 3 -, esclusive e chi più ne ha più ne metta, Nintendo Switch si ritrova oramai con un vastissimo catalogo in continua espansione e che, a quanto pare, nel prossimo futuro potrebbe ingrandirsi ancor di più grazie al sopraggiungere di due opere di grandissimo livello.

Stiamo parlando di Mafia II: Definitive Edition, apprezzatissimo adventure in terza persona targato 2K Games – versione che potrebbe presentare al suo interno tutti i contenuti usciti per l’opera originale, magari affiancati da qualche gustoso miglioramento grafico – e SNK Gals’ Fighters, che come intuibile dal nome s’identifica in un picchiaduro 2D che ai tempi della sua uscita originale seppe conquistare un vasto pubblico.

Entrambi i giochi sono stati infatti recentemente classificati in Corea dalla Game Rating and Administration Committee, il che potrebbe quindi indicare un vicino annuncio ufficiale per entrambe le produzioni videoludiche, anche se per il momento non abbiamo ulteriori notizie a riguardo. Resta comunque il fatto che, vista la fama guadagnata dalla console in questi anni e considerando i numerosi successi di varie opere di terze parti tra le più disparate, un annuncio di questo genere non ci stupirebbe di certo.