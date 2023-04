Ormai lo sappiamo, Nintendo Switch non è certamente una console performante: è invecchiata male e molti giochi faticano a girare. Ma non c’è dubbio che è riuscita a ottenere dei veri e propri miracoli tecnici sulla piattaforma, pensiamo per esempio ad Apex Legends o DOOM.

Ebbene, il CMA (il regolatore trade market del Regno Unito), come ben sapete, ha bloccato l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Xbox. Il motivo principale è legato al cloud gaming, ma un’altra assurda motivazione riguarda proprio Nintendo Switch.

Si perché Microsoft ha recentemente firmato un accordo con Nintendo, promettendo di portare Call of Duty sulla console nipponica, ed espanderlo a più giocatori: insomma, dimostrare che non si vuole limitare il gioco ma bensì portarlo nelle case di più persone.

Questo accordo non ha proprio convinto il CMA che ha dichiarato “Non sussiste nessuna prova che suggerisca che le console Nintendo sarebbero tecnicamente in grado di eseguire una versione di Call of Duty simile a quella di Xbox e PlayStation in termini di qualità del gameplay e dei contenuti.”

“Nel complesso, le prove dimostrano che le caratteristiche del prodotto Nintendo Switch sono significativamente diverse da quelle di Xbox e PlayStation, comprese le specifiche tecniche, la capacità di ospitare giochi ad alta intensità grafica e i prezzi”, scrive la CMA. “Xbox e PlayStation sono più simili sotto questo aspetto”.

La CMA cita una serie di editori di terze parti non citati per stabilire le differenze tra la Switch e le altre console in termini di capacità tecniche e di pubblico. Ma la CMA cita anche un “documento interno di Microsoft [che] sottolinea le differenze nelle strategie tecniche delle console Xbox/PlayStation e Nintendo”.

Ora, delineato ciò, è vero che Nintendo Switch non potrebbe chiaramente presentare un Call of Duty con la stessa qualità visiva delle due console da salotto, ma siamo così sicuri che non possa girare? Molti giochi sono in disaccordo con quanto specificato dal regolatore, ma soprattutto non tiene conto di una cosa: che Nintendo Switch è alla fine del suo ciclo vitale e che Microsoft ha pensato a quell’accordo nella visione di portare COD sulla prossima grande piattaforma della casa di Kyoto. Switch 2 (o qualunque sarà il nome) sembra essere abbastanza vicina.

Di conseguenza, è possibile che il CMA si sia lasciata ancora una volta spingere da una competenza del mercato dei videogiochi forse un po’ troppo limitata.