Nintendo Switch alla Milan Games Week 2019: ecco i giochi presenti in fiera

Nintendo Switch sarà uno dei più importanti nomi presenti alla Milan Games Week, vediamo tutti i giochi che saranno disponibili alla fiera.

Il 27, 28 e 29 settembre, ovvero questo weekend, potremo partecipare alla Milan Games Week powered by TIM, presso Fiera Milano Rho. Come sempre, Nintendo sarà uno dei protagonisti principali di questa nona edizione con uno stage presso lo Stand G01 del Padiglione 8 che sarà continuamente animato da tornei e attività dedicati a Nintendo Switch, adatti per i giocatori di ogni età.

Ci sarà modo di vedere in azione, in anteprima assoluta, tutte le novità in arrivo nei prossimi mesi su Nintendo Switch: Pokémon Spada e Scudo (15 novembre), Luigi’s Mansion 3 (31 ottobre), Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 (8 novembre), Layton’s Mystery Journey: Katrielle e il complotto dei milionari (8 novembre), senza dimenticare Dragon Quest XI S: Echi di un’era perduta (27 settembre) e The Legend of Zelda: Link’s Awakening. Sarà anche in mostra la nuova Nintendo Switch Lite.

Ci sarà spazio anche per The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition (15 ottobre), Pandemic (adattamento dell’omonimo gioco da tavolo in uscita il primo ottobre), Asphalt 9 Legends (racing game gratuito in arrivo l’8 ottobre). Ci saranno poi postazioni dedicate anche a molti giochi già usciti come:

Super Smash Bros. Ultimate

Splatoon 2

Astral Chain

Daemon x Machina

Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

Super Mario Odyssey

Mortal Kombat 11

Super Mario Maker 2

Spyro Reignited Trilogy

LEGO Jurassic World

The Legend of Zelda Breath of the Wild

Per quanto riguarda il mondo indipendente, potremo divertirci con Cuphead, Super Cane Magic ZERO (del fumettista Simone “Sio” Albrigi), Ori and the Blind Forest: Definitive Edition, Redout (gioco di corse automobilistiche italiano) e Remothered Tormented Fathers.

L’azione si svolgerà principalmente sul grande palco, dove si alterneranno tutti i giorni dalle 09:00 alle 19:00 special guest, giochi e tornei con tutte le community della grande famiglia Nintendo. Gli ospiti del palco si sfideranno a colpi di Super Smash Bros. e Mario Kart 8 Deluxe, ma ci saranno anche presentazioni e dimostrazioni in anteprima di Luigi’s Mansion 3. Ad arricchire lo spettacolo alcuni tra i più amati YouTube Creator, influencer e streamer italiani come Simone “Sio” Albrigi, Kurolily, Cydonia, Tuberanza, Gravier, Froz3n, Frake, federic95ita, Dlarzz, e Pokétonx, che giocheranno sul palco insieme a fortunati fan tra il pubblico.

Inoltre, quest’anno, Nintendo ha deciso di promuovere il futuro sostenibile avvalendosi di Younity, la società di comunicazione ed eventi sostenibili, che ha portato elementi e procedure attente alla sostenibilità. Sono stati, in fase di allestimento, usati mezzi di sollevamento elettrici, strutture modulari riutilizzabili e illuminazione a basso consumo energetico. È stata anche scelta una particolare tecnologia stampa, con inchiostro a base di acqua e personalizzazioni grafiche su un tessuto di fibra riciclabile.

Infine, vi ricordiamo che anche noi di Tom’s Hardware saremo presenti in fiera con il nostro stand: saremo anche noi nel padiglione 8, come Nintendo. Passate a trovarci!