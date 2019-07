Nintendo Switch Mini: 1080p in versione portatile e migliore batteria secondo un analista

Nintendo Switch Mini è sempre più chiacchierato, ora emergono nuovi rumor da una fonte autorevole: ecco tutti i dettagli su quanto rivelato.

I rumor legati a possibili nuovi modelli di Nintendo Switch si susseguono da molti mesi, oramai. Dopo un periodo di silenzio, però, sono tornati in auge: in particolare, si è parlato spesso, negli ultimi tempi, di un Nintendo Switch Mini, in seguito al leak di una serie di accessori per la console, come custodie e vetri protettivi. Ora, nel discorso si inserisce anche l’analista Jim McGregor di Tirias Research.

L’analista afferma che il nuovo Nintendo Switch Mini sfrutterà il nuovo processore Nvidia Tegra e raggiungerà in questo modo i 1080p in versione mobile. Inoltre, la console avrà i comandi integrati e non più separabili come i joycon attuali: in questo modo Nintendo creerà la vera Switch portatile. Inoltre, il nuovo processore permetterà di far durare maggiormente la batteria.

Viene inoltre citata un Nintendo Switch potenziato, il quale, insieme a Nintendo Switch Mini, potrà raggiungere un mercato ancora più ampio e capitalizzare grazie all’aumento del software, ovvero i giochi, e della player base.

Non è chiaro su quali basi vengano fatte queste previsioni, ma normalmente Tirias Research è vicina alle grandi aziende dell’elettronica di consumo, quindi è possibile che McGregor abbia fonti attendibili. La casa di Kyoto, dal canto suo, non si è espressa su possibili nuove versioni della console, affermando semplicemente che “l’azienda sviluppa sempre nuovi hardware“. Sappiamo bene però che la mancanza di novità non significa che non ci sia nulla in ballo: Nintendo tende a non farsi scappare dettagli fino a poco prima dell’annuncio. Diteci, voi cosa ne pensate? Una versione mini ma al tempo stesso più potente dell’attuale modello sarebbe la scelta giusta?