Nintendo Switch Mini: un produttore di accessori cinese ne ha svelato l’esistenza?

Nintendo Switch Mini è stato svelato per sbaglio da un produttore cinese? Su un sito di e-commerce sono apparsi degli accessori per la "nuova" console.

Le voci di nuovi modelli di Nintendo Switch circolano fin dallo scorso autunno, quando un report del Wall Street Journal ha segnalato l’esistenza, nei piani della società di Kyoto, di proporre due nuove versioni della console ibrida. Uno di questi sarebbe stato una versione “lite”, meno costosa, dalle dimensioni ridotte e forse solo portatile. Il presidente di Nintendo, prima dell’E3 2019, aveva dichiarato che non ci sarebbero stati annunci di alcun tipo su modelli alternativi di Nintendo Switch durante la kermesse losangelina: così infatti è stato.

Ora, però, torniamo a parlarne, in quanto un’azienda cinese, HonSon Group, ha iniziato a promuovere degli accessori per “Nintendo Switch Mini”: ci riferiamo a custodie, case protettivi e pellicole per lo schermo. È già possibile ordinarli online, come potete vedere nell’immagine qui sotto.

Ovviamente, è più che possibile che si tratti di prodotti fake (le immagini di Nintendo Switch Mini usate sul sito sono mockup creati da fan) ma è strano che una società produca accessori (o anche solo li promuova) per un prodotto che non esiste e di cui non conosce i dettagli. Purtroppo i prodotti non hanno alcuna indicazione sulle misure, quindi non possiamo nemmeno speculare sulle dimensioni della potenziale nuova console di Nintendo.

I rumor volevano in uscita Nintendo Switch Mini durante questo mese, ma visto che mancano dodici giorni e ancora non sono state messe in circolazione informazioni ufficiali, sembra a dir poco improbabile. Voi cosa ne pensate? Vi interesserebbe una versione lite della console Nintendo, oppure la versione standard è più che sufficiente?