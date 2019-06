Nintendo Switch Mini svelato da un’azienda cinese: confermate delle “informazioni segrete”

Nintendo Switch Mini è un progetto reale? Secondo un sito cinese sì: HonSon avrebbe ottenuto delle informazioni segrete. Ecco cosa è stato detto.

Nella giornata di ieri vi abbiamo condiviso alcune informazioni legate a una nuova e chiacchierata versione della console ibrida della casa di Kyoto, Nintendo Switch Mini. Una società cinese produttrice di accessori ha infatti aperto varie pagine prodotto legate a questo nuovo device, ancora non annunciato, facendo pensare a tutti che Nintendo sia ormai pronta svelare qualcosa. Ovviamente, c’è sempre la possibilità che si tratti di un fake: pare però che non sia così.

Tramite il sito Nintendo Life, un rappresentante di HonSon (il sito cinese suddetto) ha affermato che stanno pianificando una serie di accessori per Nintendo Switch Mini basandosi su alcune informazioni “segrete” delle quali sono entrati in possesso. Ora, stanno solo aspettando che Nintendo confermi il prodotto per far entrare in produzione la propria linea. HonSon “perfezionerà il modello per assicurarsi che sia adatto alla console“: le loro informazioni segnalano che Nintendo Switch Mini sarà leggermente più piccolo del modello attuale.

Ancora una volta ci troviamo nel regno dei rumor e dei leak, non si tratta di nulla di ufficiale; al tempo stesso, che una società si sia esposta pubblicamente affermando di essere in possesso di informazioni segrete è di certo curioso. Esiste sempre la possibilità che stia mentendo, con lo scopo di farsi un po’ di pubblicità, ma anche in questo caso è solo una speculazione.

Per ora non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni. Le segnalazioni su nuovi modelli di Switch circolano da mesi e si tratterebbe di una mossa in perfetta linea con la strategia di Nintendo: basta pensare a quanto accaduto con la famiglia di dispositivi Nintendo DS e Nintendo 3DS. Diteci, vi interesserebbe una nuova versione della console? Un Nintendo Switch Mini è proprio quello che attendete?