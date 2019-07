Nintendo Switch: oltre alla versione Mini arriverà anche un modello Pro?

Nintendo Switch potrebbe ricevere una versione Mini e una Pro: ecco perché si vocifera dell'arrivo di nuovo modelli di console.

Le voci su nuovi modelli di Nintendo Switch si susseguono da mesi, ormai, in particolar modo dopo un report del Wall Street Journal. Ieri, inoltre, vi abbiamo riportato una segnalazione di Winfuture.de: il sito tedesco ha infatti svelato, tramite una fonte anonima ma dichiarata attendibile, una serie di immagini che mostrano una cover protettiva per un “Switch Mini 2”. Questo porta quindi a pensare che un nuovo modello sia effettivamente in produzione e che aziende ne siano a conoscenza.

Il sito tedesco, però, propone un ragionamento ulteriore: premettiamo quindi che si tratta di una pura speculazione, per quanto fondata su un ragionamento logico. Se questo nuovo modello si chiama “Switch Mini 2”, significa che è una versione lite di un Switch 2? Una versione “Pro”, potremmo dire, dell’attuale console?

È possibile, così come è possibile che non sia questo il caso. Il nome potrebbe essere provvisorio o, ancora, il tutto potrebbe rivelarsi come un fake. Per ora non possiamo saperlo e tutto quello che possiamo fare è attendere dichiarazioni ufficiali da parte della casa di Kyoto.

Nel frattempo diteci, un nuovo modello di Nintendo Switch vi interesserebbe? Oppure pensate che la console ibrida sia perfetta già così com’è?