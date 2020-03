Nintendo Switch: secondo Miyamoto la console ibrida è uscita nel momento giusto

Sono già passati poco più di tre anni da quando Nintendo Switch è stata lanciata sul mercato, e possiamo affermare in tutta tranquillità che la mossa da parte della casa di Kyoto di puntare su una console ibrida è stata vincente. Con oltre 52 milioni di console vendute in tutto il mondo, la piattaforma Nintendo continua a scalare velocemente le classifiche hardware, e a tal proposito ne ha parlato anche Shigeru Miyamoto.

In una recente intervista rilasciata alla redazione di Famitsu, Miyamoto ha affermato che secondo lui Nintendo Switch è uscita nel momento giusto. L’attuale console di Nintendo è stata chiaramente progettata con l’obbiettivo principale di proporre agli appassionati una vasta libreria di giochi, rendendone la fruizione molto più semplice, sia in casa che in portabilità, e questo è il più grande punto di forza della piattaforma.

Nello specifico Miyamoto ha dichiarato ciò che segue: “Nintendo Switch è uscita con un buon tempismo, in un epoca in cui le persone usano dispositivi come gli smartphone. Per questo motivo, abbiamo pensato che per una console sarebbe stato relativamente facile avere successo vista la situazione”.

Al momento Nintendo Switch può contare di un parco titoli gigantesco e in continua espansione. Oltre alle già tantissime esclusive di altissima qualità, la ludoteca di Switch permette ai giocatori di entrare in contatto con svariati tipi di esperienze, tutte facenti parte di generi e tematiche diverse ed uniche. Cosa ne pensate delle ultime dichiarazioni di Shigeru Miyamoto su Nintendo Switch?