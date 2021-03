Nintendo Switch nel 2020 ha venduto più di PS5 e Xbox Series X insieme

I primi mesi dell’anno nuovo sono sempre un momento di riflessione su quelli che sono stati gli obbiettivi raggiunti dalle varie compagnia videoludiche nei mesi precedenti. Con un nuovo report pubblicate sulle pagine della redazione di Gameindustry, abbiamo assodato come nel territorio del Regno Unito i videogiochi in formato fisico continuano a vendere più che bene. Ma come se la sono PS4, Xbox Series X e Nintendo Switch l’anno scorso?

Come ben sappiamo, sia PlayStation 5 che Xbox Series X non si sono presentate sul mercato con troppe scorte, proprio per questo sono tantissimi i giocatori che sono ancora a bocca asciutta di next-gen per il momento. Nonostante questo grosso intoppo, entrambe le console di nona generazione sono riuscite a vendere più che bene. Nel regno Unito PS4 e PS5 hanno venduto complessivamente 900.00 unità, mentre Xbox Serie X e Xbox One hanno raggiunto quota 600.000 unità.

Chi però ha sbancato nel 2020 è Nintendo Switch, che si conferma nuovamente come una delle console più ambite mese dopo mese. Nello specifico, i dati ripotati da Gameindustry ci mostrano come Switch abbia venduto nel Regno Unito la bellezza di 1,5 milioni di unità in tutto il 2020. Una quota di console che batte sia PS5 che Xbox Series X insieme, con le console next-gen che sommariamente hanno venduto 800.00 unità.

Un risultato che non sorprende più di tanto, un po’ per il continuo ed inarrestabile successo che sta avendo Nintendo Switch, un po’ per le scorte a dir poco limitate con le quali sono arrivate PS5 e Xbox Series X sul mercato. Dopo questo successo di Switch viene da sé domandarsi se ha veramente senso per Nintendo rilasciare a breve il nuovo modello Switch Pro tanto vociferato. Cosa ne pensate dei dati di vendita delle console attualmente sul mercato? Diteci la vostra con un commento.