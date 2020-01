Nintendo Switch: nessun nuovo modello in arrivo nel 2020, lo conferma Nintendo

I rumor riguardi a un nuovo modello di Nintendo Switch, più potente e prestante, si susseguono ormai quasi dai primi mesi di vita della console ibrida della casa di Kyoto, ma fino a questo momento non è mai arrivata nessuna conferma ufficiale sulla produzione di questa fantomatica Switch Pro. Mentre ora, arriva proprio una smentita diretta, o meglio, arriva la conferma che nel corso del 2020 non uscirà nessun nuovo modello della console portatile.

La conferma arriva direttamente da Nintendo durante l’ultima relazione dei propri guadagni, quando la compagnia giapponese ha dichiarato che si concentrerà invece sul continuare a dare luce agli attuali modelli di Switch, che hanno venduto circa 52 milioni di unità in tutto il mondo.

Sono state molte le voci di corridoio in questi ultimi tempi, a citare più volte l’arrivo di un nuovo modello più potente di Nintendo Switch. Il sito web taiwanese DigiTimes, aveva riferito giusto qualche giorno da che una nuova versione di Switch sarebbe entrata nella fase di produzione di massa nel primo trimestre di quest’anno e che sarebbe poi stata lanciata subito dopo. Un altro rapporto proveniva direttamente dal Wall Street Journal, che nel 2019 affermava che Nintendo stava pianificando una revisione hardware per la propria console ibrida per renderla più potente, con “funzionalità avanzate rivolte ai giocatori hardcore”.

Per ora tutti questi rumor sembrano essere infondati, e la conferma da parte di Nintendo sembra far calare il sipario sull’arrivo di un nuovo modello di Switch entro l’anno corrente. Non è detto però che in futuro possa avvenire tutto ciò. Cosa ne pensate di questa situazione? Vi aspettavate l’arrivo di “Switch Pro” entro quest’anno?