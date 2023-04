Il drifting è un problema che colpisce tutti i controller, da Microsoft a Sony, e non ultimo i Joy-Con di Nintendo Switch. Quest’ultima però ha annunciato una novità che certamente incontrerà il favore dei giocatori. Non si tratta della soluzione al problema, ma piuttosto di una soluzione tampone: Nintendo sostituirà gratuitamente i controller fuori garanzia afflitti da drifting.

L’iniziativa riguarderà il Regno Unito, Svizzera e tutti i paesi dello Spazio Economico Europeo (Italia compresa). Nonostante tutto, c’è un però: la casa nipponica potrebbe rifiutare la sostituzione gratuita del Joy-Con nel caso in cui venisse riscontrato l’utilizzo di quest’ultimo con accessori non prodotti dalla casa madre (in questo specifico caso abbiamo sempre la nostra guida per risolvere tutti i problemi di Joy-Con drift).

Vi riportiamo parte della procedura dall’assistenza di Nintendo:

Se non è possibile calibrare i control stick, i controller Joy-Con non funzionanti dovranno essere riparati. Non inviare in riparazione la console.

Se i controller Joy-Con sono correttamente riconosciuti come collegati alla console, ma gli stick non rispondono correttamente, i controller non funzionanti dovranno essere riparati. Non inviare in riparazione la console.

Nintendo è molto orgogliosa della grande qualità e durevolezza dei propri prodotti e si impegna ad apportare continui miglioramenti. Perciò, fino a nuovo avviso, Nintendo offre agli utenti che hanno acquistato i rispettivi prodotti nello SEE, nel Regno Unito e in Svizzera la riparazione della “responsiveness syndrome” del control stick, eseguita gratuitamente dai centri ufficiali di riparazione Nintendo. Ciò si applica anche se il difetto è causato da usura e anche se la garanzia del produttore di 24 mesi offerta da Nintendo è scaduta. La garanzia del produttore non influenza i diritti previsti dalla legislazione sulla tutela dei consumatori di cui godi in quanto acquirente del prodotto. I benefici sopra descritti si aggiungono a tali diritti.

Ora che per Nintendo Switch è stata trovata una soluzione a favore dei giocatori, chissà se Microsoft e Sony seguiranno la strada tracciata dalla casa di Kyoto.

