Nintendo Switch: è in arrivo una nuova colorazione dei Joy-Con

Nuova colorazione in arrivo per i Joy-Con di Nintendo Switch: presenterà anch'essa il fastidioso problema del Joy-Con drift?

Nintendo, nonostante la polemica attualmente in corso riguardo il problema Joy-Con drifting, ha deciso di espandere ulteriormente il proprio ventaglio di colorazioni per i Joy-Con di Nintendo Switch, introducendo un nuovo colore particolarmente acceso.

Come osservabile comodamente anche dal post di Twitter qui sotto, la nuova coppia di Joy-Con è di un verde particolarmente acceso ed è prevista, almeno nel territorio americano, per il prossimo 28 Ottobre 2019. La vicinanza con la data di uscita dell’attesissimo Luigi’s Mansion 3, del resto, non sembra essere una semplice coincidenza. Non è comunque stato confermato ancora nessun collegamento ufficiale tra il titolo e la nuova accesa colorazione.

A onor del vero diversi utenti hanno riscontrato in questa nuova proposta di Nintendo per la propria ibrida un richiamo ad un altro titolo, ossia al divertente Splatoon 2. I nuovi Joy-Con sembrano infatti prendere una colorazione molto simile se non identica a quella già vista nel modello di Nintendo Switch dedicato al secondo episodio della saga.

I nuovi Joy-Con sono previsti, come precedentemente accennato, per il prossimo 28 Ottobre ad un prezzo di 79.99 dollari e sono già prenotabili sul suolo americano dal noto rivenditore Best Buy. Ancora nessuna notizia in merito purtroppo invece una possibile uscita dei Joy-Con in Europa. Basterà comunque attendere ancora qualche giorno per saperne di più.

Che ne pensate di questa notizia, vi piace la nuova colorazione dei Joy-Con di Nintendo Switch o la ritenete troppo particolare? Fra i vari colori ad oggi disponibili qual’è il vostro preferito? Raccontateci le vostre preferenze a riguardo direttamente nei commenti!