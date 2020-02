Nintendo Switch: PS5 e Xbox Series X non avranno impatto sulle vendite

Stiamo praticamente assistendo al tramonto di una generazione di console. Dopo quasi 7 anni di “duro” lavoro, le tanto amate PS4 e Xbox One si preparano a lasciare la scena a nuove macchine da gioco. Tuttavia tra tutte le console odierne, una in particolare ha ancora strada da fare (anche durante la prossima generazione). Nintendo Switch è stato sicuramente una sorpresa più che gradita in grado di scuotere il mercato videoludico in maniera non indifferente. Ma con l’imminente uscita di PS5 e Xbox Series X, la casa di Kyoto dovrebbe iniziare a preoccuparsi?

Sappiamo già che l’ibrida di casa Nintendo sta raggiungendo ottimi risultati di vendita, pur non offrendo le prestazioni tecniche delle console maggiori (PS4 e Xbox One). Stando però a tanti analisti di mercato la strategia di Nintendo (ovvero creare una console tecnicamente più debole) non sarà proficua anche durante la prossima generazione. Per molti la macchina da gioco di Nintendo rischierà di diventare obsoleta una volta arrivate sul mercato PS5 ed Xbox Series X.

Tuttavia, secondo il presidente della grande N l’avvenire della prossima generazione di console non impatterà in nessun modo le vendite generali di Nintendo Switch. Secondo Shuntaro Furukawa le strategia di vendita delle altre compagnie (e generalmente il trend della nuova gen) non avranno effetto in alcun modo il mercato della console ibrida. La casa nipponica avrebbe già stabilito la strada da seguire nei prossimi anni, sapendo già come attutire all’avvento di una nuova generazione di console.

Sicuramente Nintendo Switch continuerà a offrirci una libreria ancora più variegata e ricca di titoli in grado di compensare la mancata potenza della console. Se i titoli risulteranno solidi e il supporto di Nintendo sempre più costante, la console ibrida non troverà particolare difficoltà a mantenere la propria fetta di mercato (pur dovendosi scontrare con macchine da gioco più forti). Ovviamente solo il tempo ci dirà se effettivamente la strategia di Nintendo basterà per “contrastare” l’alba di una nuova gen.