Nintendo Switch: nuovi colori per i Joy-Con

Le novità per il Nintendo Switch non sono ancora finite. Oltre ad un nuovo Nintendo Switch con una durata della batteria maggiore di cui vi avevamo parlato poco fa, Nintendo ha annunciato alcuni nuovi Joy-Cons. Per il momento però, bisogna sottolineare che tale annuncio è stato fatto solo dalla divisione USA della società, quindi non è chiaro se e quando arriveranno anche in Europa.

I nuovi Joy-Con saranno disponibili in due combinazioni con quattro colori: Blu/Giallo e Viola/Arancio.

Saranno in vendita il 14 ottobre al prezzo alquanto dubbio di 79,99 dollari. Speriamo e siamo fiduciosi sul fatto che nel periodo d’uscita di questi nuovi Joy-Cons, Nintendo possa risolvere il temuto problema della “Joy-Con Drift” di cui vi abbiamo precedentemente parlato. Si tratta di un problema che induce a pensare la console che si è in movimento nonostante il joystick del Nintendo Switch non venga minimamente toccato.

Anche i Tweet iniziano a farsi sempre più numerosi sulla questione. Come il tweet di Daniel Jacques sulla pagina ufficiale di Nintendo of America: “Ho la Switch da 4 mesi e sto vivendo al momento il ‘Joy-Con drift’. È altamente inaccettabile e poco professionale. Il vostro ‘Supporto’ mi ha detto di pagare $4 di spedizione per mandare da voi a riparare il vostro controller difettoso. No, grazie“.

Per il momento le pagine social di Nintendo Italia ed Europa tacciono, sia per la problematica “Joy-Con Drift” che per l’annuncio delle nuove colorazioni. Non è comunque da escludere un tweet imminente.

Voi comprerete i nuovi Joy-Cons? Quale combinazione preferite?