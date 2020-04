Nintendo Switch: nuovo modello con un secondo schermo scoperto da un dataminer?

La console ibrida della Grande N in questi anni si è rivelata essere una console versatile sotto ogni aspetto permettendo di giocare a qualunque titolo in nostro possesso sia in singolo o in compagnia dei nostri amici fuori dalla nostra abitazione. Vedendo questo particolare successo Nintendo ha deciso di lanciare sul mercato un secondo modello chiamato Nintendo Switch Lite con un design molto più piccolo e con diverse colorazioni, oltre ad essere sprovvista di dock station, questo semplicemente per poter andare a rendere l’esperienza di gioco ancora più confortevole fuori casa.

Nonostante l’arrivo di questi due modelli, la Grande N sembra intenzionata ad un terzo modello di Switch, il cui arrivo potrebbe arrivare nel prossimo periodo. A confermare questa ipotesi è stato il dataminer Mike Heskin, che si è cimentato nell’eseguire una scansione molto attenta del codice firmware 10.0.0, rilasciato nella giornata di ieri. Attenendoci a quanto scoperto, sembra che nel nuovo aggiornamento della console vi siano indicazioni sul supporto di un nuovo modello di Nintendo Switch, molto diverso dai modelli attualmente in commercio.

Firmware 10.0.0 adds preliminary support for a new hardware model: "nx-abcd".

3 of the 5 new DRAM profiles are for this new hardware type and there's evidence of a secondary display of sorts being added exclusively on this model.

( ͡° ͜ʖ ͡°) — Mike Heskin (@hexkyz) April 14, 2020

Il nuovo modello a cui Nintendo starebbe lavorando viene identificato con la sigla “nx-abcd” nel nuovo firmware: pare che questa dicitura faccia riferimento a 3 dei 5 profili DRAM, inoltre nella documentazione del firmware sono emersi anche dei riferimenti su un display secondario, aggiunto esclusivamente a questo nuovo modello. Ammesso che quanto scoperto sia vero, Nintendo sembrerebbe intenzionata a portare sul mercato una console ancora più versatile per l’utenza in vista dell’arrivo della nuova next-gen. Del resto non è la prima volta che si parla di un nuovo modello di Nintendo Switch, che fino a poco tempo prendeva il nome non ufficiale di Nintendo Switch PRO.

Non ci resta che attendere un comunicato ufficiale da parte della Grande N in merito a questo presunto modello di Switch, come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati sul nostro sito per ulteriori aggiornamenti a riguardo. Inoltre visto sapevate che Nintendo data l’emergenza sanitaria a causa del COVID-19 ha intensificato notevolmente la produzione di Nintendo Switch? Questo per via anche del grande successo ottenuto con Animal Crossing New Horizons.