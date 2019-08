Nintendo Switch: il nuovo modello avrà uno schermo migliore

Ottime notizie per chi sta attendendo la nuova versione di Nintendo Switch: a quanto pare la piccola console di Nintendo avrà infatti uno schermo migliore.

Ottime notizie per i fan di Nintendo che stanno attualmente attendendo la nuova revisione della celebre Nintendo Switch. A quanto pare, infatti, il nuovo modello dell’ibrida della società nipponica monterà non solo una batteria maggiorata e più prestante ma anche uno schermo di qualità migliore. Il tutto, fino ad oggi, non era assolutamente stato pubblicizzato.

A diffondere tale notizia non è infatti stata Nintendo stessa ma bensì Kevin Kenson,uno youtuber che è riuscito a mettere con largo anticipo le proprie mani sull’attesa revisione ed a fare alcune comparazioni con la versione originale rilasciata oramai diversi anni fa.

Lo youtuber ha infatti scoperto che il nuovo modello avrà un aspetto più luminoso e caldo e avrà un bilanciamento della luce molto più vicino allo standard dei 6500. Lo schermo del modello originale di Nintendo Switch si aggira sui 7200 mentre questa revisione sui 6750. Osservando il video, che potete trovare qui, potrete approfondire molto più a fondo i vari dettagli tecnici emersi durante la prova e sarà soprattutto possibile comprendere molto più facilmente la differenza tra i due schermi.

Se quanto emerso dal video di Kevin Kenson si rivelasse veritiero ci sarebbe quindi da chiedersi come mai Nintendo non abbia voluto minimamente pubblicizzare un miglioramento di tale portata. Che quella capitata tra le mani dello youtuber non sia la versione definitiva della nuova revisione di Nintendo Switch?

Che ne pensate di questa notizia, ritenevate lo schermo dell’originale Nintendo Switch migliorabile o siete sorpresi di questo upgrade? Sostituirete la vostra vecchia console per questa revisione o i vantaggi sono ancora troppo pochi per pensare al cambio? Fateci sapere le vostre impressioni riguardo il nuovo modello di Nintendo Swich direttamente nei commenti di questa notizia!