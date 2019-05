Nintendo Switch: NVIDIA conferma per sbaglio un nuovo modello?

Nintendo Switch è una console di successo e tutti i rumor vedono Nintendo al lavoro su un nuovo modello: NVIDIA ha forse dato un grande suggerimento?

Le voci sulla next-gen imperversano da settimane: Xbox Scarlett, secondo i rumor, sarà mostrata all’E3 2019, mentre PlayStation 5 è stata “annunciata” da Mark Cerny stesso lo scorso mese. Si potrebbe pensare che Nintendo Switch sia al sicuro da queste chiacchiere, ma non è così: anche l’ibrida di Kyoto è stata al centro dell’attenzione nel corso dei mesi, visto che varie fonti (tra le quali anche il Wall Street Journal) hanno segnalato l’arrivo di nuovi modelli (nello specifico, uno Lite e uno potenziato). Il presidente di Nintendo ha però negato un annuncio a questo proposito per quanto riguarda il Direct dell’E3, mettendo quindi a tacere anche le voci che volevano lo Switch Lite in uscita alla fine di giugno 2019.

Nonostante ciò, arriva ora una nuova conferma in merito: NVIDIA avrebbe suggerito l’esistenza di un nuovo modello di Nintendo Switch. Il CEO della società, infatti, ha svelato che la divisione videogiochi di NVIDIA crescerà a breve termine, senza però spiegarne il motivo. Ricordiamoci che NVIDIA produce i chip di Switch. Ovviamente questo non basterebbe a farci pensare che nuovi modelli della console siano in arrivo.

Sono infatti le parole di due analisti a fare maggior chiarezza sulla questione. L’analista Harlan Sur ha infatti dichiarato che ci sarà una probabile crescita di NVIDIA nel settore dei videogame, durante l’anno fiscale attuale, grazie “alla seconda generazione di Nintendo Switch”.

L’analista Christopher Rolland, invece, afferma: “Non senza una certa sorpresa, la divisione videogiochi ha superato le nostre aspettative, grazie alle forti vendite di Nintendo Switch e al lancio di una versione a prezzo ridotto del device.”

Ovviamente queste non sono in alcun modo conferme ufficiali, ma tutti i rumor sembrano sempre di più puntare verso nuovi modelli di Nintendo Switch. Rimane comunque da capire quando e a quale prezzo la società di Kyoto vorrebbe proporre queste nuove versioni della propria console. Diteci, secondo voi cosa accadrà?