Continuano le offerte del Black Friday 2022 e, come avrete capito, non c’è spazio solo per Amazon in quella che è la nostra (ormai fittissima) rassegna stampa dedicata agli sconti. Anzi! Stiamo dando ampio spazio ad un po’ tutti gli store scesi in campo per le promozioni di quest’anno, selezionando per voi quelle che, a nostro giudizio, sono le offerte più imperdibili di questa tornata promozionale.

E così, setacciando quella che è la proposta di sconti di eBay, contenuta in quella che è la mega promozione chiamata Cyber eDays, abbiamo rintracciato per voi questa splendida offerta relativa a Nintendo Switch OLED, ovvero quella che è la versione “di fascia alta” della versatile ed amatissima console Nintendo, qui venduta al prezzo più basso di sempre!

Sullo store, infatti, la splendida Nintendo Switch OLED è venduta in sconto quello che è il prezzo più basso di sempre, ovvero a soli 309,90€, contro gli originali 349,99€ richiesti per l’acquisto! Un affare da non sottovalutare, non solo perché parliamo di un prezzo davvero imbattibile, anche a confronto con store come Amazon, ma soprattutto perché potrebbe rappresentare l’occasione giusta per acquistare, a prezzo ribassato, ed lontani dalla possibilità di un esaurimento scorte, uno splendido regalo di Natale!

Al di la della questione natalizia, ha senso acquistare oggi una Nintendo Switch? A nostro giudizio certamente sì, specie se non avete mai avuto una console Nintendo in precedenza! Switch OLED, infatti, pur non offrendo sostanziali modifiche all’hardware originale (detta in soldoni: non è più potente di una Switch base), si propone con un form factor un po’ più grande, e con un ottimo e luminosissimo schermo OLED da 7″, che ha considerevolmente ampliato la diagonale di visione.

La console, inoltre, è pienamente compatibile con qualsiasi gioco Switch uscito fino ad oggi, e garantisce un’esperienza di gioco fluida e appagante, specie perché, come sapete, Nintendo Switch può essere usata sia in connessione con la propria TV, sia da sola, in versione “portatile”.

A nostro giudizio, dunque, si tratta di un acquisto perfettamente sensato, anche perché Switch, visto il suo ottimo parco titoli, rappresenta una scelta davvero impagabile dal punto di vista del divertimento, anche e soprattutto considerando lo shortage che sta ancora riguardando le attuali ammiraglie Sony e Microsoft, con PS5 e Xbox Series X ancora latitanti dagli scaffali.

Nintendo Switch è una console che fa storia a sé, bellissima, divertente e ricca di titoli di spessore, ed anche se il suo hardware è certamente meno potente rispetto alle console della concorrenza, rappresenta comunque una scelta d’acquisto intelligente, tanto per la qualità dell’hardware quanto per per i suoi videogame, davvero pregevoli, che per il prezzo qui proposto da eBay, che è davvero eccezionale!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina eBay dedicata all’offerta, così che possiate acquistare questo prodotto prima che termini o, peggio, che l’offerta si esaurisca del tutto.

