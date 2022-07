Con l’avvicinarsi dell’uscita di Splatoon 3, il colosso nipponico ha deciso di presentare ufficialmente la prima Nintendo Switch OLED a tema. Già in passato Nintendo aveva realizzato delle versioni speciali delle sue console, ma è la prima volta che il nuovo modello dell’hardware riceve una vera e propria edizione a tema. E probabilmente, salvo grosse sorprese, potrebbe non essere l’ultima.

Chiamata ufficialmente Nintendo Switch – Modello OLED edizione speciale Splatoon 3, la console è stata presentata nel corso del primo pomeriggio odierno su Twitter, con un trailer che mostra l’estetica dell’hardware, che richiama ovviamente il nuovo gioco della serie. In dirittura d’arrivo il 26 agosto 2022, circa una settimana prima dell’uscita ufficiale dello sparattutto in terza persona. La console non sarà però l’unica novità targata Splatoon 3. Insieme all’edizione speciale dell’hardware, infatti, il colosso nipponico ha annunciato anche l’arrivo di ulteriori gadget e accessori a tema.

A differenza di Nintendo Switch OLED, i nuovi accessori ispirati a Splatoon 3 non saranno disponibili a fine agosto, ma il giorno dell’uscita del gioco. I due nuovi prodotti di Nintendo sono un Pro Controller e una custodia, entrambi ovviamente ispirati al titolo vero e proprio. Il controller possiede i manici di due colori diversi (blu e giallo) e il corpo nero con una serigrafia che richiama l’opera. La custodia è completamente bianca, con una serigrafia di Splatoon 3 e i contorni gialli, con cerniere blu e gialle. La console è visibile poco più in basso, mentre per scoprire tutte le foto degli accessori e dell’hardware nel dettaglio vi rimandiamo a questo indirizzo.

Messaggio speciale per tutti gli Inkling e Octoling in ascolto! Questo #NintendoSwitch – Modello OLED edizione speciale #Splatoon3 sarà disponibile dal 26/08! pic.twitter.com/eMYNxfxrIz — Nintendo Italia (@NintendoItalia) July 6, 2022

Non è ancora stato specificato che anche i Joy-Con della console saranno venduti separatamente, ma attendiamo ulteriori annunci in merito. Vi ricordiamo, infine, che Splatoon 3 debutterà il 9 settembre 2022, in esclusiva per Nintendo Switch. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.