Nintendo Switch OLED è già in mano agli scalper, pre-order a prezzi folli

Mentre il mondo dei videogiocatori fa ancora fatica a trovare console next-gen a prezzi considerabili umani, Nintendo Switch OLED, la nuova versione della console ibrida annunciata qualche giorno fa, sembrerebbe essere un nuovo obiettivo degli scalper, dato che online cominciano già a spuntare prezzi folli addirittura per i pre-order.

La penuria di chip e la pandemia hanno messo a dura prova le catene di produzione e di distribuzione delle tecnologie, lo sanno bene i giocatori che, per esempio, ancora non riescono a trovare una PlayStation 5 a prezzi congrui con quanto stabilito da Sony: le poche che riescono a entrare in commercio vengono accumulate da bot e scalper che approfittano delle poche scorte per rivendere le console a prezzi esorbitanti.

La piaga degli scalper si sta spostando anche verso casa Nintendo, a pochi giorni dall’annuncio ufficiale della nuova versione OLED della Switch. Il prezzo base della console sarebbe di 350€, ma cercando velocemente su eBay in ogni nazione si possono trovare annunci assurdi con prezzi proibitivi. C’è questo annuncio, per esempio, che ha fissato come prezzo 500€, e addirittura un altro annuncio che vende il modello OLED a 600€ più spedizione.

Spostandosi all’estero la situazione non fa che peggiorare. Questo venditore di eBay in Inghilterra vorrebbe vendere Nintendo Switch OLED a 800 sterline (circa 930€). La situazione è paradossale su più livelli. In primo luogo, si tratta pur sempre di una console da 350€ che è una rivisitazione solo estetica e funzionale del modello base.

Ma il paradosso dei paradossi va individuato nel fatto che la console ancora non è uscita ufficialmente sul mercato. Nintendo Switch OLED verrà rilasciata l’8 ottobre 2021 assieme al nuovo Metroid Dread. I pre-ordini legali e a prezzi normali sono già disponibili da GameStop.