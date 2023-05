Se amate i videogiochi non potete assolutamente fare a meno, soprattutto in questo periodo storico, di una Nintendo Switch. La piccola ibrida nipponica, infatti, è una scelta praticamente obbligata per chi vuole godersi il meglio che il mercato ha da offrire al momento, come ad esempio The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Una piattaforma di gioco, insomma, decisamente interessante, che ha aggiunto qualche freccia al proprio arco qualche mese fa con una versione dotata di un bellissimo schermo OLED. Ed è proprio la cosiddetta Nintendo Switch OLED a essere attualmente disponibile in super offerta a soli 319 euro su Comet, ossia al miglior prezzo sul mercato.

Oltre a possedere uno schermo decisamente migliore rispetto ai modelli precedenti, e avere anche qualche upgrade niente male come l’ingresso LAN sulla base, Nintendo Switch OLED permette ovviamente di giocare a tutti i capolavori fino ad ora usciti per la console nipponica.

Zelda, Metroid e, ovviamente, Super Mario: grazie a Nintendo Switch OLED potrete giocare a grandissimi giochi e, grazie all’offerta di Comet, farlo anche a quello che è il miglior prezzo sul mercato.

