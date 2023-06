Ormai è un fatto: il nuovo capitolo della saga di The Legend of Zelda è davvero un capolavoro e, francamente, non ci sorprenderebbe troppo se, a fine anno, proprio Tears of the Kingdom ricevesse il tanto ambito titolo di “Game of the Year”, anche al netto di altre uscite di spessore come il recentissimo Final Fantasy XVI. A questo punto la domanda è: voi lo avete già giocato?

Perché se la risposta è un secco “no”, causato più che altro dal fatto che non siate in possesso di una Nintendo Switch, allora questa offerta propostaci oggi da eBay potrebbe davvero fare al caso vostro! Sul portale, infatti, vi segnaliamo che la versione OLED della console, è è attualmente disponibile ad un prezzo scontatissimo, ovvero soli 289,00€, rispetto ai circa 349 euro del prezzo di listino! Un affare non da poco, specie perché parliamo della console in colorazione rosso/blu, che è poi quella più ambita e più “rara”.

Acquistarla ha senso? Certamente sì, e non basta solo Zelda: Tears of the Kingdom a convincerci di aver ragione. Con questa sua nuova versione, Nintendo ha infatti dotato la sua Switch di un nuovo e brillante schermo OLED da 7 pollici, che rappresenta un upgrade significativo rispetto al modello precedente visti non solo i colori vivaci del display, il contrasto migliorato e una resa visiva complessiva straordinaria, ma anche e soprattutto l’aumento della diagonale che, seppur contenuto, rende effettivamente il gioco in modalità portatile più chiaro e godibile.

Non solo, perché Nintendo Switch OLED offre anche una migliore esperienza di gioco portatile grazie alla sua batteria potenziata, che garantisce qualche ora di gioco in più rispetto al modello precedente, configurandosi così anche come un’ottima console da portare con sé in vacanza. Dulcis in fundo, la console dispone anche di nuovi e più performanti altoparlanti, in grado di garantire una buona esperienza acustica anche senza cuffie, consentendovi di godere appieno dei suoni coinvolgenti dei vostri giochi.

Oltre alle migliorie hardware, va poi sottolineato che Switch OLED conserva comunque tutte le funzionalità che hanno reso la console popolare e amata, a partire dalla sua Dock Station, che vi permetterà di collegare istantaneamente la console alla TV per giocare in modo “tradizionale”, senza considerare che la versione OLED è, ovviamente, completamente compatibile con il vasto e variegato catalogo di giochi Nintendo Switch, tra cui si contano perle come il precedente The Legend of Zelda, ovvero “Breath of the Wild” ed il divertentissimo e colorato Super Mario Odyssey.

Ciò detto, non ci resta che suggerirvi di vistare subito la pagina che eBay sta riservando all’offerta, con l’invito a provvedere subito all’acquisto, prima che il prezzo possa tornare al suo valore originale o che, peggio, il prodotto vada del tutto esaurito!

