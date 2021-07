Nintendo Switch OLED: pre-order aperti su Amazon

Mentre i videogiocatori si scaldano per la venuta di Steam Deck, console ibrida di Valve annunciata nelle scorse ore, sono stati resi disponibili i pre-ordini di Nintendo Switch OLED su Amazon, sia nella sua colorazione bianca vista nello spot promozionale, sia nella sua colorazione nera con Joy-Con neon.

Nintendo Switch OLED è un nuovo modello della celebre piattaforma ibrida della Grande N che è stato rivelato lo scorso 6 luglio 2021. Il suo nome deriva dal tipo di schermo, un display più grande, più luminoso e più resistente grazie all’omonima tecnologia OLED. Le migliore di questa versione sono infatti da individuare esclusivamente sui piani della funzionalità e dell’estetica, e non in quello della performance hardware: i sistemi interni della console sono gli stessi della sua versione base.

Molti fan si sono indispettiti, trainati dall’hype per i rumor, per non aver trovato la tanto discussa (e finora mai pervenuta) Switch Pro, ma a conti fatti tale modello OLED dovrebbe garantire semplicemente nuovi punti di accesso ai sistemi Nintendo con un aggiornamento più elegante, moderno e utile delle sue funzionalità. Non è un caso, infatti, che nonostante non sia ancora uscita sul mercato, Nintendo Switch OLED sia già finita tra le grinfie degli scalper, come vi abbiamo raccontato in questo articolo qualche giorno fa, con prezzi che hanno raggiunto anche cifre folli di 900€.

Se non siete convinti da Nintendo Switch OLED perché magari avete già il modello base che continua a funzionare a dovere, sappiate che il nuovo dock è ordinabile anche separatamente. Ciò è utile per chi affronta spesso giochi in multiplayer online o che comunque sfruttano le potenzialità di internet, perché questa revisione del dock possiede una porta ethernet che garantisce una connessione sicuramente più stabile del Wi-Fi.

Nintendo Switch OLED sarà rilasciata ufficialmente il 4 ottobre 2021 assieme a Metroid Dread, il nuovo capitolo della celebre saga. Il suo prezzo di listino è di circa 350€.