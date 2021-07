Nintendo Switch OLED resuscita PS Vita, console Sony di nuovo in trend

Nella giornata del 6 luglio 2021, Nintendo ha rivelato il nuovo modello Nintendo Switch OLED, una revisione della famosa console ibrida con alcune migliorie estetiche e funzionali – ma non hardware – tra cui spicca lo schermo OLED, una caratteristica che era già presente sulla PS Vita. Per questo motivo, la vecchia console portatile di Sony è andata in trend su Twitter.

Chi l’avrebbe mai detto che ci sarebbe voluta Nintendo per riportare PS Vita sulla bocca di tutti? Nonostante la PlayStation Vita non sia mai riuscita a guadagnarsi una buona fetta di mercato come la sua cugina PSP, la piccola console di Sony vantava già otto anni fa uno schermo OLED, ben prima della nuova Switch. I display OLED non richiedono componenti aggiuntivi per essere illuminati come quelli LCD, ma producono luce propria: colori più vibranti, schermi più resistenti e meno energia da consumare. Per questo c’è chi definisce PS Vita una console in anticipo sui tempi.

La nostalgia ha colpito duro su Twitter nelle ore successive all’annuncio di Nintendo Switch OLED, con tanti giocatori che hanno rivangato i tempi passati a giocare con la console portatile di Sony, ricordando l’importanza che la piattaforma ha avuto nella loro vita da gamer o semplicemente prendendo in giro l’annuncio di un modello di Switch che, a conti fatti, non aggiunge nulla alle prestazioni hardware. A partecipare ai cinguettii ci sono stati anche personaggi qualificati con la spunta blu, come vi riportiamo di seguito.

All this talk of OLED and handheld consoles makes me miss my PS Vita😭 Not only did it have loads of games and great battery life, but it was super tough! I used to throw it in my handbag without a care in the world. Travelled everywhere with it! I can't be the only one?! — Hollie Bennett (@HollieB) July 6, 2021

Sony ormai sembra aver abbandonato per sempre la via delle console portatili, nonostante l’uso di videogiochi in portabilità, e in particolare il mobile gaming, conti sempre più file numerose di utenti ogni anno. Chissà che questa vicenda non riesca a far tornare l’azienda giapponese sui suoi passi, facendo vivere una nuova Vita alle sue piattaforme di gioco.