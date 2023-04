Se state pensando di acquistare una Nintendo Switch o avete intenzione di passare al più recente e migliorato modello OLED, magari per giocare al nuovo Zelda in uscita a maggio, oggi è arrivata l’offerta perfetta per voi. La console è, infatti, disponibile a soli 289,99€ su eBay!

Si tratta di uno sconto di ben 50,00€ rispetto ai 349,99€ richiesti originariamente per l’acquisto, rappresentando, dunque, il prezzo più basso attualmente disponibile in rete per la Nintendo Switch OLED. Proprio per questo le scorte stanno andando a ruba, quindi vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile prima che esauriscano completamente.

La Nintendo Switch OLED, come intuibile dal nome, si differenzia dal modello standard per la presenza di un nuovo e luminosissimo schermo OLED da 7″. Ciò significa che non solo il pannello è stato notevolmente ampliato, ma che le immagini trasmesse sono decisamente migliori, con contrasti più nitidi e colori più vividi.

Parliamo di un aggiornamento pensato per migliorare la qualità di gioco in versione portatile rispetto al modello originale. Ovviamente, il nuovo modello è compatibile con l’intera libreria giochi di Nintendo Switch, quindi potrete godervi qualsiasi titolo uscito per la console nel corso degli anni.

Insomma, la Switch OLED è perfetta per godersi i titoli Nintendo in alta risoluzione e, quindi, rappresenta la scelta ideale per ospitare lo spettacolare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, nonché uno dei giochi più attesi di tutto il 2023. Potrete, infatti, godere appieno dei particolari dell’opera, ammirando ogni dettaglio di Hyrule in alta definizione anche in modalità portatile.

Ciò detto, non possiamo che consigliarvi l’acquisto della Nintendo Switch OLED, rimandandovi alla pagina eBay dedicata all’offerta. Vi invitiamo ancora una volta ad approfittarne il prima possibile, dato che le scorte disponibili potrebbero esaurire a breve!

