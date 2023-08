Se le vostre vacanze stanno per cominciare, ma ancora non avete deciso quali videogame portare con voi (a proposito, eccovi qualche suggerimento!), magari a causa della mancanza di una vera e propria “console portatile”, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata a questa ottima offerta eBay, grazie alla quale potrete portarvi a casa una splendida Nintendo Switch OLED a prezzo scontatissimo!

Sullo store, infatti, la versione OLED di Switch è in sconto ad appena 298,00€, a fronte di un prezzo che, mediamente, si aggira attorno ai 350 euro, e senza contare che, proprio in questo periodo, Switch OLED pare andare letteralmente a ruba, e si sta dimostrando difficile acquistarla se non in bundle con dei giochi, la qual cosa la rende, ovviamente, più costosa.

Insomma, i 298 euro richiesti da eBay per l’acquisto di Nintendo Switch OLED suonano molto convenienti in questo frangente, e qualora, come detto, abbiate l’intenzione di portare con voi un po’ di ottimi videogame durante le vacanze estive, è ovvio che non ci sia opzione migliore, specie considerando il prezzo proposto dallo store.

Al di la di questo, val poi la pena ricordare che la versione OLED rappresenta il vertice dell’attuale proposta Nintendo, giacché questa variante di Switch, tra le diverse migliorie, presenta un nuovo e straordinario schermo OLED da 7 pollici, che con i suoi colori vivaci ed il suo ottimo contrasto rappresenta un salto significativo rispetto al modello precedente.

In pratica, stiamo parlando dell’edizione ideale da portare con sé in viaggio, soprattutto se si desidera immergersi al massimo in titoli come Zelda: Tears of the Kingdom! Non va inoltre trascurato che questa versione OLED, pur non vantando prestazioni superiori rispetto alle altre edizioni dell’hardware, dispone di una batteria potenziata, giustificata dalla presenza del nuovo schermo; il che si traduce in alcune ore extra di gioco rispetto al modello precedente.

Naturalmente, a parte queste migliorie, la console mantiene tutte le caratteristiche tipiche di Nintendo Switch, tra cui l’immancabile Dock Station, che consente di collegare istantaneamente la console alla TV per un’esperienza di gioco più tradizionale, oltre alla piena compatibilità con il vasto catalogo di giochi per Switch.

Ciò detto, non ci resta che invitarvi ad acquistare subito la console in offerta, consultando subito la pagina eBay dedicata al prodotto, così che possiate portarvela subito a casa a prezzo scontato prima che essa vada esaurita o, peggio, che l’offerta volga al termine.

