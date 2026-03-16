Su Instant Gaming è disponibile un'ottima offerta per la Nintendo Switch Online Membership da 12 mesi (Individuale), l'abbonamento annuale che vi permetterà di giocare online, accedere a una vasta libreria di titoli classici e usufruire di numerosi vantaggi esclusivi. Approfittate subito del 25% di sconto: soli 14,99€ invece di 20,00€!

Nintendo Switch Online, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Nintendo Switch Online Individual da 12 mesi è la soluzione ideale per tutti i giocatori che vogliono sfruttare appieno le potenzialità della console Nintendo. È consigliato a chi gioca regolarmente online e desidera accedere al multiplayer online in titoli come Mario Kart, Splatoon o Super Smash Bros., ma anche a chi vuole risparmiare grazie agli sconti esclusivi riservati agli abbonati nel Nintendo eShop.

Con questa offerta a soli 14,99€ invece di 20,00€, grazie a uno sconto del 25%, l'abbonamento annuale diventa ancora più conveniente. L'abbonamento soddisfa anche l'esigenza di accedere alla libreria di giochi classici NES e SNES inclusi nel servizio, oltre alla possibilità di salvare i dati di gioco nel cloud. Un acquisto consigliato per chi vuole ottenere il massimo dalla propria Nintendo Switch durante tutto l'anno.

La Nintendo Switch Online Membership da 12 mesi (Individuale) vi garantisce un anno intero di accesso ai servizi online Nintendo, inclusi gioco multiplayer online, salvataggi cloud e una libreria di giochi classici NES e SNES.

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