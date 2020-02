Nintendo Switch Online: in arrivo nuovi giochi per NES e SNES

È ormai innegabile che Nintendo Switch è diventata una piattaforma da gioco molto apprezzata dal popolo videoludico. La piccola ibrida nipponica ha saputo fin da subito conquistare tutti grazie al suo design ma sopratutto grazie alla sua vasta libreria di titoli. Tuttavia anche questa console non risulta perfetta e tra le cose che fanno storcere più il naso ai fan c’è il servizio Nintendo Switch Online. Per quanto la sua utilità sia ancora molto deludente, fa comunque piacere sfruttare i cataloghi dei giochi gratis messi a disposizioni dal servizio.

Come ben saprete ormai Nintendo ha smesso da tempo di aggiornare mensilmente la lista dei giochi dedicati alle librerie NES e SNES. Tuttavia durante il mese di Febbraio il servizio Nintendo Switch Online si aggiornerà con 4 “nuovissime” opere. A differenza delle altre volte, i giochi che verranno resi disponibili saranno diversi in base alla regione. I giocatori occidentali avranno la possibilità di provare Pop n TwinBee e Smash Tennis per SNES mentre i giocatori orientali a posto del gioco da Tennis potranno sfruttare Breath of Fire 2.

Stesso discorso vale anche per i giochi NES che saranno diversi in base alla regione. Nella parte orientale i giocatori potranno sfruttare Shadow of the Ninja ed Eliminator Boat Duel mentre in quella occidentale i giochi NES disponibili saranno Atlantis No Nazo e Crystalis. Tutti i giochi verranno resi gratuiti ai vari abbonati Nintendo Switch Online a partire dal prossimo 19 Febbraio.

Speriamo in futuro di vedere altri titoli aggiunti con più frequenza. Inoltre speriamo di vedere presto anche l’aggiunta di altri “cataloghi” da sfruttare attraverso il servizio Nintendo Switch Online. Sappiamo già che la casa di Kyoto è a lavoro su nuove funzionalità e aggiunte, però non sappiamo con esattezza quando queste novità possono arrivare. Ci tocca aspettare e sperare per il meglio!