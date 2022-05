Da quando il servizio in abbonamento Nintendo Switch Online ha fatto il suo debutto, sono stati molteplici i grandi giochi del passato ad essere stati proposti. Grazie a questo servizio, infatti, i possessori di una console Nintendo Switch possono attingere ad una vera e propria ludoteca retro che comprende una serie di grandi esperienze prelevate dalle generazioni: NES, SNES, Nintendo 64 e SEGA Mega Drive.

Il prossimo gioco in arrivo nel servizio Nintendo Swicth Online sarà Kirby 64 the Crystal Shards, una delle perle uscite nel corso della generazione Nintendo 64. Il gioco sarà aggiunto al servizio in abbonamento Nintendo a partire dal 20 maggio, e permetterà agli abbonati di rivivere, o vivere per la prima volta, una delle iterazioni più curiose che vedono come protagonista l’adorabile pallina rosa di Hal Laboratories.

Kirby 64 The Crystal Shards è stato originariamente rilasciato nel 2000 su Nintendo 64 ed è un platform a scorrimento laterale con grafica tridimensionale. Proprio per questa particolarità è uno dei titoli della serie di Kirby più curiosi da giocare e scoprire per tutti coloro che non hanno potuto viverlo nel suo periodo d’uscita originale. Va ricordato che per godere delle esperienze per Nintendo 64 si dovrà aggiungere al proprio abbonamento il pack d’espansione.

Inhale enemies and combine their abilities in #Kirby's adventure beyond Dream Land! ⭐ Dozens of puffed-up special powers await you in Kirby 64: The Crystal Shards, floating onto #NintendoSwitch for #NintendoSwitchOnline + Expansion Pack members on 5/20! #Nintendo64 pic.twitter.com/4YtfIZ2Cnl — Nintendo of America (@NintendoAmerica) May 13, 2022

Nintendo ha scelto il momento migliore per riproporre questo grande classico per Nintendo 64. Con la recente uscita di Kirby e la Terra Perduta è bello poter vedere uno dei primi tentativi di esplorare il mondo della pallina rosa in tre dimensioni.