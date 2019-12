Nintendo Switch Online: disponibili nuovi titoli NES e SNES

Uno degli ultimi servizi che ha introdotto Nintendo durante questi ultimi anni con l’avvento della sua ultima console ibrida Nintendo Switch è Nintendo Switch Online, l’abbonamento che prevede il pagamento di una quota mensile o annuale, garantendo così il comparto online per tutti i titoli che ovviamente lo supportano, oltre a dare accesso ad un ampio catalogo di titoli retrogame, da giocare da soli o in compagnia, come nel caso di Tetris 99 e affini.

Nel corso della giornata di oggi, in particolare, sono stati pubblicati nuovi titoli per Nintendo Switch Online, appartenenti rispettivamente al catalogo Nintendo Entertainment System e Super Nintendo Entertainment System. Per il NES, a partire dalla giornata di oggi avremo Crystalis e Journey to Silius. Per quanto riguarda lo SNES, invece, avremo il celebratissimo Star Fox 2, Super Punch-Out!!, Kirby Super Star, e infine Breath of Fire II, ambientato 500 anni dopo il titolo originale.

Non ci rimane a questo punto che attendere ulteriori aggiornamenti del catalogo di Nintendo Switch Online, che siamo certi non tarderanno a venire nel corso delle prossime settimane.

E voi, siete attualmente iscritti al programma? Che ne pensate? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!