Nintendo Switch: ottimi risultati sofware, le vendite hardware arriveranno a 20 milioni?

La pubblicazione giapponese Nikkan Kogyo Shimbun ha recentemente riportato una breve intervista rilasciata dal presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa. All’interno di questa, possiamo leggere che Furukawa ha confermato che Nintendo Switch è “la console casalinga che sta vedendo le più rapide vendite di software nella storia Nintendo”.

Furukawa ha portato come esempio Super Smash Bros. Ultimate: il gioco ha venduto 5 milioni di copie a livello mondiale nella prima settimana. Il presidente ha però sottolineato che le vendite sono ottime sin da quando, a metà novembre, sono stati rilasciati Pokémon: Let’s Go, Pikachu! e Pokémon: Let’s Go, Eevee!. Per quanto riguarda gli smartphone, Furukawa ha confermato ancora una volta che vede il gaming mobile come una certezza di guadagno, utile a supportare il resto della produzione Nintendo.

My latest Nintendo story: Nintendo's goal of selling 20 million Switch forecast in FY18 a long shot? Maybe not so anymore, say analysts. Some expect firm sold more than 10 million units in Oct-Dec quarter alone. pic.twitter.com/lcYZ7yWnvu — Takashi Mochizuki (@mochi_wsj) January 16, 2019

Inoltre, come possiamo vedere nel tweet qui sopra, Takashi Mochizuki del Wall Street Journal ha rilasciato un report secondo il quale l’obbiettivo della casa di Kyoto di vendere 20 milioni di Nintendo Switch entro la fine dell’anno fiscale è ora plausibile. Le vendite natalizie, infatti, sono state “inaspettatamente buone”.

Pare quindi un ottimo periodo per Nintendo e per la sua console ibrida. Diteci, siete già dei fieri possessori di Switch? A cosa state giocando in questo periodo?