Nintendo Switch Pro? Dimenticatela! Nintendo fa chiarezza

Nintendo Switch OLED ha fatto discutere parecchio fin dal primo istante in cui è stata presentata ufficialmente. La console si è rivelata poco attraente ai più, i quali si aspettavano qualche upgrade sostanzioso in termini di hardware. Proprio per questo molti appassionati hanno cominciato a chiedersi se oltre al modello OLED Nintendo abbia in programma l’annuncio della chiacchieratissima nuova versione Nintendo Switch Pro dalle prestazioni migliorate.

A rispondere ai numerosi dubbi degli appassionati è stata la stessa compagnia di Kyoto che, tramite la pubblicazione di un recente tweet, ha voluto chiarire alcune delle situazioni più calde attorno alla società giapponese. In primis, Nintendo ha voluto affermare che con la messa in commercio di Nintendo Switch OLED, a partire dal prossimo 8 ottobre, Nintendo non otterrà alcun profitto maggiorato, a differenza di quanto riportato da un report di Bloomberg nei giorni scorsi.

La compagnia nipponica non si ferma qui però, andando a chiarificare anche un altro punto molto discusso in queste settimane. Stando a Nintendo, il nuovo modello OLED della propria console ibrida non verrà seguito da alcuna nuova console. Nessun fantomatico Nintendo Switch Pro in vista quindi, dato che la stessa Nintendo ha confermato in via ufficiale che non ci sono piani relativi al lancio di un altro modello di console.

We also want to clarify that we just announced that Nintendo Switch(OLED Model) will launch in October, 2021, and have no plans for launching any other model at this time. (2/2) — 任天堂株式会社(企業広報・IR) (@NintendoCoLtd) July 19, 2021

Se aspettavate (o speravate) che Nintendo potesse svelare a breve una versione di Nintendo Switch migliore nelle prestazioni, ora avete la conferma ufficiale che ciò non avverrà. I piani di Nintendo sono quelli di concentrarsi sul lancio di Nintendo Switch OLED il prossimo ottobre, sgonfiando definitivamente tutti i recenti rumor che parlavano di un secondo modello di Switch in arrivo.