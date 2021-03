Nintendo Switch Pro: emersa online la data di uscita?

Sono settimane particolarmente calde quelle attuali per gli appassionati Nintendo. A seguito di tutta una serie di nuovi e attesissimi annunci legati agli ultimi Direct e Pokémon Presents, quelle che aleggiano nell’aria sono tutta una serie di voci che si soffermano sempre più insistentemente su Nintendo Switch Pro. Questa fantomatica revisione di Switch non è ancora stata annunciata ufficialmente, e non sappiamo se mai diventerà realtà, ma nel frattempo sbuca online una possibile data di lancio della nuova console Nintendo.

Dopo i rumor provenienti direttamente da Samsung, quest’oggi a darci per l’ennesima volta dei nuovi indizi è ancora la redazione di Bloomberg. Tramite un nuovo report, infatti, Nintendo avrebbe in programma di lanciare Nintendo Switch Pro entro marzo 2022, un pò come accaduto quattro anni fa con il lancio di Switch. Stando a Bloomberg, queste dichiarazioni arriverebbero da fonti vicine a fornitori di componenti, publisher e rivenditori, i quali affermano che Nintendo ritiene che l’introduzione di questa nuova console aiuterà anche a mantenere stabili le vendite della precedente console di anno in anno.

Al momento, se dobbiamo stare dietro a tutte queste speculazioni, il nuovo modello Nintendo Switch Pro dovrebbe offrire ai giocatori un’esperienza praticamente identica a quella a cui si sono abituati. A migliorare dovrebbero essere alcune caratteristiche tecniche, così da proporre immagini di gioco più nitide grazie al tanto chiacchierato schermo OLED. Il tutto si andrebbe a configurare con una revisione, che non manderà totalmente in pensione il modello classico di Switch, un po’ come accaduto con Switch Lite.

Nintendo non ha ancora svelato nulla di ufficiale su Nintendo Switch Pro, e per ora non possiamo fare altro che prendere questi rumor con le dovute attenzioni.