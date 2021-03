Nintendo Switch Pro migliorerà le prestazioni dei vecchi giochi?

Ormai ci siamo un po’ abituati alle news su Nintendo Switch Pro. Nell’ultimo periodo ne stanno spuntando fuori una marea, ed anche oggi ve ne riporteremo l’ennesima ma quest’ultima potrebbe risultare davvero interessante se fosse ufficializzata. Nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di un aspetto tecnico della console giapponese che, a quanto pare, dovrebbe montare una nuova architettura NVIDIA chiamata Lovelace Ada. Un altro che confermerebbe la risoluzione a 720p con un prezzo che si aggirerebbe intorno ai 399,99$.

Il rumor che sta impazzando sul web in queste ore confermerebbe l’arrivo di Nintendo Switch PRO per il 2022 e “migliorerà le performance e la qualità dei giochi per Switch e Switch Lite” in maniera analoga a quello visto con PS4 Pro e Xbox One X. A riportare questa sorprendente notizia è l’insider NateDrake che inoltre sostiene che la console verrà mostrata proprio nel corso dell’anno, non specificando però una data o una finestra ufficiale.

Si trattano ovviamente di mere speculazioni, e come di consueto vi invitiamo a prenderle con le dovute pinze, ma se ciò fossero vere si tratterebbe comunque di dichiarazioni estremamente importanti. La console, inoltre, dovrebbe debuttare con una line up di nuovi giochi, molti dei quali ancora in sviluppo e non ancora noti. Ancora oggi Nintendo non ha ufficialmente annunciato una versione migliorata ma si è limitata a dichiarare che la società è sempre pronta a sviluppare nuovi hardware per migliorare l’esperienza per il suo pubblico.

Insomma, stiamo parlando dell’ennesimo rumor di una console che attualmente non è stata ufficializzata ma che comunque è quasi pronta ad essere presentata. Ad oggi solo il rumor riguardante la risoluzione ha fatto storcere leggermente il naso agli appassionati ritenendola non proprio competitiva con le altre macchine presenti sul mercato. Per ogni novità ed informazione aggiuntiva riguardante Nintendo Switch Pro vi invitiamo a seguire le nostre pagine.