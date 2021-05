Nintendo Switch Pro: nuove possibili conferme su schermo OLED e console

In questo periodo i rumor su Nintendo Switch Pro sono quasi all’ordine del giorno. Sebbene la compagnia di Kyoto non abbia ancora pronunciato nemmeno una singola parola su questo nuovo modello della propria console ibrida, le voci di corridoio sembrano arrivare un po’ da tutte le direzioni. I primi mesi si trattava di mere speculazioni, magari sviscerate da fonti anonime o leaker, mentre ad oggi sembra che in rete stiano apparendo sempre più conferme.

Questa volta, Nintendo Switch Pro è stata addirittura menzionata all’interno del recente report finanziario annuale di Universal Display. All’interno della lunga trascrizione, la compagnia di display sembra confermare non solo l’esistenza della tanto chiacchierata nuova console ibrida della grande N, ma anche che la suddetta monterà il già discusso più e più volte schermo OLED. Non è la prima volta, infatti, che si parla di una nuova versione di Switch con uno schermo rivisto.

Nel dettaglio vi sottolineiamo il passaggio in cui la probabile nuova console Nintendo è stata menzionata. “Il mercato OLED è in ascesa. Solamente il mese scorso abbiamo assistito alla presentazione di molti nuovi laptop OLED come lo Xiaomi Mi Laptop Pro 15 e il Dell XPS 13 9310. A finire per la prima volta nei nostri resoconti c’è anche il mercato dei videogiochi, con Nintendo che ha optato per uno schermo OLED per la propria Switch Pro, questa scelta deriva da alcune sue caratteristiche come il contrasto più elevato e i tempi di risposta più rapidi.”

Insomma, nonostante Nintendo non abbia ancora svelato l’esistenza di questa fantomatica Switch Pro, il vedere menzionata la console all’interno di questo resoconto targato Universal Display ci lascia un po’ più speranzosi nello scoprire qualcosa in più sulla console molto presto. Come al solito, però, fino al momento in cui avremo l’ufficialità da parte di Nintendo vi chiediamo di prendere queste informazioni con le pinze.