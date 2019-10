Nintendo Switch Pro monterà un chip Nvidia Tegra X1+ che permetterà di ottenere il +25% in termini di prestazioni? Secondo i rumor è possibile.

Nintendo Switch Lite è da non molto disponibile sul mercato mondiale, proponendo una versione esclusivamente portatile dell’ibrida della casa di Kyoto, che idealmente dovrebbe andare a riempire quella fetta di mercato dominata da utenti che attendevano un vero successore del 3DS. La console era stata al centro dei rumor fin dall’autunno/inverno 2018; come ormai sappiamo, le voci erano corrette. Non dobbiamo inoltre dimenticarci che insieme al modello Lite (chiamato “Mini”, al tempo) si parlava anche di Nintendo Switch Pro.

Ora, questo presunto modello potenziato torna al centro dell’attenzione. Recenti rumor affermano infatti che Nvidia sia in procinto di proporre una nuova versione di Shield TV con una versione potenziata del chip Tegra X1, chiamato semplicemente Tegra X1+. Questo dovrebbe concedere performance superiori del 25% rispetto alla versione precedente. Secondo un’analisi di Notebookcheck, è possibile che anche Nintendo voglia avvantaggiarsi di questi nuovi chip per il proprio modello di Nintendo Switch Pro.

Inoltre, il Tegra X1+ dovrebbe integrare anche una IA per aiutare nell’upscaling dei giochi, magari per raggiungere il 4K. Nintendo Switch Pro, secondo i rumor, dovrebbe essere una console esclusivamente domestica, senza possibilità di utilizzarla in mobilità. In questo modo Nintendo avrebbe tre varianti della stessa console, per coprire ogni mercato (completamente portatile, ibrida, completamente fissa).

Come già detto, però, sono solo speculazioni costruite sopra rumor, quindi bisogna prendere tali informazioni con le pinze. Per ora non ci rimane altro da fare se non attendere nuova dichiarazioni da parte di Nintendo. Forse all’inizio del prossimo anno potremo scoprire qualcosa in merito. Nel frattempo, però, diteci: voi cosa ne pensate? Credete che la casa di Kyoto possa veramente adottare una strategia di questo tipo?