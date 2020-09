Nintendo Switch Pro è reale: “lo dimostrano i nuovi giochi”

Nintendo Switch è una delle console di maggior successo degli ultimi anni. La società di Kyoto ha da poco confermato di aver venduto ben 60 milioni di unità, superando in pratica quanto fatto da Xbox One in un arco di tempo inferiore (basandoci sulle previsioni degli analisti, Microsoft non rilascia informazioni ufficiali in merito). I leak, da molto tempo, parlano di una “Nintendo Switch Pro”: sarà reale? O solo un rumor senza senso?

A commentare la questione è Dusk Golem, conosciuto anche come AestheticGamer, noto insider attivo da tempo su Twitter. Dusk ha più volte condiviso informazioni relative a Resident Evil Village (rivelatesi vere) e ha confermato in anticipo informazioni come l’anime di Shenmue e l’evento di PS5. Si tratta quindi di un insider abbastanza credibile. Ora, conferma anche che Nintendo Switch Pro è realtà e a dimostrarlo sono i nuovi giochi pubblicati.

I know the Switch "Pro" rumors are true, and the reason a lot of Switch games recently have been keeping their frame rate unlocked is to have an easy performance boost on it. https://t.co/GxODxxWOfB — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) September 23, 2020

Nintendo Switch Pro: frame rate sbloccato

Come potete leggere poco sopra, i giochi più recenti rilasciati su Nintendo Switch hanno frame rate sbloccato: la motivazione è semplice, si tratta di un modo semplice per permettere un boost prestazionale quando saranno riprodotti su Nintendo Switch Pro.

Si tratta di un ragionamento sensato e Dusk Golem è un insider affidabile (anche se poco popolare, viste le recenti critiche alla versione PS5 di Resident Evil Village), ma rimane comunque un rumor. Ricordiamo però che Nintendo Switch Pro è al centro dell’attenzione dei giocatori da un anno e mezzo.

Il Wall Street Journal, nel marzo 2019, aveva condiviso un report legato a due nuovi modelli di console: uno dei due si è rivelato essere Switch Lite. Il secondo invece non è più stato annunciato da Nintendo.

Possibile che sia finalmente arrivato il momento? È inoltre possibile che la società di Kyoto voglia ripetere quanto fatto al lancio del primo modello della console, ovvero rilasciare Breath of the Wild 2 (o qualsiasi sarà il nome del gioco) al D1 di Nintendo Switch Pro.

Speriamo di ricevere presto nuove informazioni: per il momento, Nintendo si sta godendo il successo di Super Mario 3D All-Stars.