Nintendo Switch Pro: svelato periodo d’annuncio e nuova Dock Station?

Il 2021 è iniziato all’insegna di tutta una serie di annunci targati Nintendo, a partire dal grande ritorno di un Direct ricco di novità, a due nuovi giochi Pokémon e ad anche tutta una sfilza di voci di corridoio riguardanti Nintendo Switch Pro. Questi rumor hanno iniziato a circolare in rete diversi mesi fa, ma solo di recente si stanno riproponendo quasi a cadenza settimanale, quasi facendo intuire che l’annuncio di un nuovo modello di Switch sia davvero un qualcosa che accadrà prima o poi.

A tornare a riaccendere le luci su Nintendo Switch Pro è stato nuovamente l’insider NateDrake, il quale già di recente aveva detto la sua riguardo alla possibilità di vedere giochi in esclusiva su questo nuovo modello della console ibrida Nintendo. Dopo essere tornato sui forum di ResetEra, l’insider ha rivelato che secondo lui il DLSS di Switch Pro sarà hardware e non verrà gestito dalla dock station, quindi, la tecnologia Nvidia dovrebbe essere supportata in modalità portatile, con la possibile nuova dock che funzionerà solo per caricare la console e connetterla alla TV, esattamente come nel modello attuale.

Inoltre, NateDrake ha anche voluto dire la sua per quanto riguardo la possibile finestra di annuncio e rilascio di Nintendo Switch Pro. L’insider pensa che assisteremo all’annuncio durante il prossimo anno fiscale (quindi da metà marzo in poi), ma l’uscita della console potrebbe anche essere stata posticipata al 2022 per tutte le problematiche legate al COVID. “In origine la console doveva uscire entro la fine dell’anno corrente, ma penso che il tutto tarderà fino al 2022. È possibile che ci siano stati dei cambi di programma sull’annuncio e le notizie ufficiali.”

Di sicuro, quel che sappiamo ad oggi è che Nintendo non ci ha ancora mai parlato di una possibile revisione tecnica di Nintendo Switch, ma con l’aumento di questo genere di rumor, una parte del pubblico videoludico sta iniziando a credere alle voci di corridoio. Noi, come al solito, vi consigliamo di prendere tutte queste informazioni con le dovute attenzioni, almeno fino a che Nintendo non ci rivelerà la verità su Switch Pro.