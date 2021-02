Nintendo Switch Pro uscirà mai? Se si, non presto

Gli appassionati di Nintendo, l’iconica casa nipponica, si chiedono da tempo se Nintendo Switch Pro uscirà mai. Da tempo, infatti, un modello pro della console ibrida di successo (che ha superato anche le vendite del 3DS) è parecchio chiacchierato dall’utenza e dagli esperti del settore. Proprio poche settimane fa, vi avevamo anticipato alcuni dettagli legati a Switch Pro, ma la risposta di Nintendo, seppur non chiara, pare assai ferma: se mai dovesse arrivare un modello pro, non arriverebbe presto.

Durante una sessione di Q&A con gli investitori dedicata al rapporto sugli utili, Takashi Mochizuki di Bloomberg ha riportato una domanda chiesta al presidente di Nintendo, Shuntaro Furukawa, ovvero se Switch Pro fosse nei piani dell’azienda. Ebbene, la sua risposta è stato un secco: “Non presto“, a quanto pare. Anche se ciò frena l’entusiasmo di chi dava per certa la console per la fine del 2021, la risposta lascia la porta aperta a un annuncio futuro; magari tra un anno o due. Ma la situazione non è per niente chiara, come specificato in apertura.

La risposta riportata da David Gibson (analista del business videoludico) alla stessa domanda, appare molto differente rispetto a quella riportata dal giornalista di Bloomberg. Pare infatti che, secondo Gibson, il presidente di Nintendo abbia risposto: “Nessun piano legato a un nuovo modello“. Una risposta che, effettivamente, chiude qualsiasi spiraglio di speranza su Switch Pro. Adesso la domanda è più che lecita: “Uscirà mai Nintendo Switch Pro?”. Solo il tempo potrà rispondere a questa domanda.

Se Nintendo decidesse di produrre una versione pro della sua console ibrida, la comprerete oppure no? Argomentate la vostra opinione nei commenti!