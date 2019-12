Nintendo Switch: la divisione russa regala la console agli spettatori di Frozen 2

Il periodo natalizio è sicuramente uno dei periodi più belli dell’anno. In queste settimane svariate persone si dedicano a fare regali e pensare al prossimo piuttosto che a se stessi. Per il popolo di videogiocatori sicuramente queste feste servono per fare acquisti mirati e perché no regalarsi (o ricevere in regalo) qualche console nuova. Per molti Nintendo Switch risulta come un “must buy” e il periodo festivo potrebbe far compiere a molti il grande passo e procedere con l’acquisto. Tuttavia in Russia la divisione Nintendo ha deciso di sorprendere alcune persone grazie a una mossa inaspettata.

In occasione delle prossime festività natalizie, Nintendo Russia (in collaborazione con diversi partner) ha deciso di sorprendere i frequentatori di un cinema di Mosca. Le varie famiglie che si sono recate al cinema per visionare il nuovo Frozen 2 sono state sorprese dalla grande N grazie a un regalo non indifferente. La divisione russa di Nintendo ha deciso di regalare diversi bundle di Nintendo Switch a tutte le famiglie presenti in sala.

Il “bundle” in questione compreso di console, svariati accessori e una copia di Mario Kart 8 Deluxe, ha sicuramente saputo stampare un sorriso sulle facce dei vari spettatori. L’iniziativa è stata testimoniata da un video dedicato caricato sul canale YouTube di Nintendo Russia. Non sappiamo con esattezza se questa mossa di Nintendo è stata solo un caso riservato o se l’azienda ha intenzione di riprodurre il gesto durante le prossime settimane.

Sicuramente questo gesto di Nintendo ha saputo regalare la felicità a moltissime persone. In fin dei conti, questo è un esempio concreto di cosa significa effettivamente il Natale, ovvero donare gioia al prossimo! Fateci sapere cosa ne pensate voi di questa notizia. Vi avrebbe fatto piacere ricevere in regalo un Nintendo Switch? Diteci la vostra, come sempre, attraverso la sezione dei commenti del sito!