Nintendo Switch: Saber Interactive è al lavoro su nuovi misteriosi progetti

Nintendo Switch si è rivelata negli ultimi anni una vera e propria sorpresa, ergendosi a console capace di radunare sotto la propria egida una moltitudine di giocatori composta sia da vecchi appassionati del celebre publisher che da nuove leve ammaliate dalla potenzialità della piccola ibrida di casa Nintendo. Un successo insindacabile, che ha ristabilito il nome del publisher dopo il fallimento commerciale di Wii U.

A concorrere fortemente a questo risultato, facendo anche segnare una forte linea di demarcazione rispetto al recente passato dell’azienda, è sicuramente stato il ritrovato supporto delle terze parti alla console nipponica, con Nintendo Switch che sta ultimamente ricevendo delle opere di primissimo piano uscite in precedenza su altri lidi e ora giocabili anche su Switch.

Una delle software house più attive sotto questo aspetto, ossia sulla produzione di porting per Nintendo Switch, è senza ombra di dubbio Saber Interactive, con lo studio che solo nell’ultimo anno ha lavorato e rilasciato per la console giapponese The Witcher 3, Vampyr e Call of Cthulhu. Tre titoli di assoluta importanza e fino a poco tempo fa decisamente impensabili su una console portatile come Nintendo Switch.

Saber Interactive non sembra però proprio volersi fermare a riguardo e recentemente Tim Willits, creative director dello studio, ha dichiarato in un’intervista: “Non posso annunciare assolutamente nulla ora ma amiamo Nintendo Switch e stiamo attualmente lavorando a nuovi titoli per tale piattaforma; non posso dirvi nulla di più.”

Ottime notizie, quindi, per i numerosi appassionati della console nipponica che potranno a breve godersi su Switch nuove interessanti avventure fino a poco tempo fa addirittura utopiche.