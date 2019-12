Nintendo Switch: secondo gli analisti durerà a lungo

È indubbio come, a ormai più di due anni dalla sua uscita, Nintendo Switch sia una delle console di maggior successo dell’ultimo periodo. Questo grazie ovviamente a gran parte delle esclusive di Nintendo, tra cui The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Super Smash Bros. Ultimate, Luigi’s Mansion 3 e tanti altri.

Ultimo ma non importanza Pokémon Spada e Scudo, che ha permesso a Nintendo di potenziare ulteriormente le vendite della console, arrivando ad oggi a ben 41 milioni di unità vendute nel giro di poco più di due anni.

In particolare, nel corso delle ultime ore sono giunte alcune dichiarazioni da parte di alcuni analisti in merito alla console. Partendo dall’analista di Morningstar Investment Services Kazunori Ito, egli affermerebbe che Nintendo Switch potrebbe garantire un ciclo di vita più lungo del dovuto, soprattutto grazie alla sua natura di console bivalente, fruibile sia in modalità casalinga che portatile.

Secondo Michael Pachter, inoltre, Nintendo Switch sarà in grado di vendere ben 20 milioni di unità per i prossimi 3 anni, arrivando così alla strabiliante cifra di 100 milioni di console vendute. Chiaramente al momento queste rimangono solo suppsizioni frutto di analisi di mercato, che potranno in futuro essere confermate o eventualmente smentite. E voi, cosa ne pensate di Nintendo Switch? Qual è il miglior titolo uscito finora per la console? Fatecelo sapere ovviamente qui sotto nei commenti!