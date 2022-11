Giusto un paio di giorni fa vi avevamo segnalato una splendida promozione relativa alla console Nintendo Switch, venduta da Amazon, in occasione delle sue offerte del Black Friday 2022 di Amazon, ad un prezzo davvero conveniente, specie considerando che si tratta di un bundle inclusivo di un ottimo gioco!

Il bundle, che per altro è ancora disponibile, includeva infatti la console, Mario Kart 8 Deluxe e ben 3 mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online, il tutto al prezzo di 299,98€, contro i 368,00€ del prezzo originale! Insomma, un bell’affare, a cui oggi potrete aggiungere anche questa ottima offerta da parte di Mediaworld, e relativa un altro ottimo titolo da giocare da soli o, meglio ancora, in compagnia!

Sul portale, infatti, è in sconto a soli 39,99€, il divertente Nintendo Switch Sports! Un titolo divertente e ricco di attività, erede spirituale di quel celebre Wii Sports che aveva consacrato la precedente generazione di console Nintendo al successo!

Ripescando, dunque, la formula del suo predecessore, anche Nintendo Switch Sports vi offrirà la possibilità di sperimentare diverse attività sportive, utilizzando come controller i versatili Joycon inclusi nella console, che potranno così essere utilizzati in modo del tutto simile a quanto accadeva col controller Wii a forma di telecomando.

I giochi inclusi sono ben 6, equamente divisi tra “i classici”, che alcuni ricorderanno proprio dai tempi di Nintendo Wii, più qualche novità. Nello specifico voi ed i vostri amici, potrete competere nel tennis, il calcio, il badminton, la pallavolo, l’amatissimo bowling e il particolare “chanbara”, ovvero un combattimento armati di spade in cui dovrete spingere il vostro avversario fuori dal ring, senza farvi spingere a vostra volta!

Insomma, di cose da fare ne avrete a bizzeffe, e visto che basterà un joycon per potersi divertire, potrete già giocare con un secondo giocatore senza l’acquisto di ulteriori dispositivi! Una prospettiva niente male, specie in vista della prossima stagione delle feste in cui, magari, Nintendo Switch Sports potrebbe trasformarsi in uno strumento perfetto per divertirsi in famiglia!

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina Mediaworld dedicata alla promo, così che possiate effettuare l’acquisto prima che l’offerta termini o, peggio, che il prodotto in sé vada esaurito.

