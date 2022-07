Gli Amazon Prime Day non deludono! Ed anzi, queste 48 ore di sconti si stanno dimostrando, già dal loro avvio, un’occasione davvero ottima per acquistare tantissimi prodotti diversi, dagli elettrodomestici alla tecnologia di alto livello passando, ovviamente, anche per il gaming.

E così, dopo aver parlato di videogiochi “per vie traverse”, ad esempio suggerendovi l’ottima offerta riservata alla sedia da gaming Razer Iskur, in sconto proprio in queste ore, è ora il momento di parlare di videogiochi veri e propri, grazie ad una promo relativa a Nintendo Switch e, più nello specifico, da due titoli che possono facilmente fare la differenza in un pomeriggio o una serata tra amici.

Stiamo parlando di una splendida promozione architettata da Amazon, e che vi permetterà di acquistare, in un colpo solo, il recentissimo Nintendo Switch Sports ed il campione di incassi Just Dance 2022, entrambi venduti in un unico bundle, scontato da Amazon a soli 62,99€, contro i 110,98€ necessari per l’acquisto e, dunque, disponibile con uno sconto del 43%!

Il primo, neanche a dirlo, è uno dei titoli più venduti su Switch degli ultimi mesi, naturale evoluzione di quel Wii Sports che concorse al successo di Nintendo Wii, rendendola non solo una delle console più amate di sempre, ma anche una di quelle che meglio si prestavano al gioco in compagnia e offline.

Nintendo Switch Sports, in tal senso, riprende appieno lo spirito della serie Wii Sports, aggiornando i vari minigame come il bowling e la pallavolo ai più moderni e precisi controller JoyCon di Nintendo Switch, ma senza intaccare di una virgola il divertimento e la goliardia offline che quei minigame erano (e sono) capaci di scatenare.

Just Dance 2022 è invece un titolo che i fan conosceranno molto bene, e che ripropone in versione aggiornata e, se possibile, ancor più brillante e dinamica, il gameplay inaugurato anni fa da Ubisoft, in cui competere da soli o in compagnia in esaltanti sessioni di ballo.

Divertente e dinamico, è un titolo che ha ancora molto senso su Switch, visto il particolare sistema di controllo della console che, grazie ai due JoyCon indipendenti, permette di ballare con una buona responsività da parte del software. La playlist, inoltre, è davvero galvanizzante, e contiene sia tracce recenti ad opera di Camilla Cabello o Billie Eilish, sia titoli “classici” firmati da Beyonce, Shakira e Anastacia!

Insomma, se parliamo di Switch Sports e Just Dance 2022, parliamo di un bundle dinamico e divertente, comprensivo di due titoli che sono a dir poco perfetti per animare le prossime giornate (e serate) d’estate, e con cui potrete divertirvi sia da soli che in compagnia di qualche amico.

Il prezzo, inoltre, è davvero ottimo e, per questo, vi suggeriamo di completare immediatamente il vostro acquisto consultando la pagina dedicata a questa promozione, così che possiate approfittare di questo sconto prima che l’offerta o la disponibilità giungano al termine.

