Nintendo Switch: spunta in rete la data d’uscita di un’attesa esclusiva

L’atmosfera pre-E3 2021 si sta già facendo sentire, e anche parecchio. Oltre a tutta la serie di annunci legati agli eventi digitali a cui assisteremo tra poco meno di una settimana, le varie compagnie e software house stanno annunciando diverse novità su alcuni dei propri giochi prima ancora che la fiera losangelina faccia il suo ritorno. Nel mezzo a ciò, ci sono anche i vari leak e rumor, uno dei quali potrebbe averci anticipato la data di uscita di una delle esclusive Nintendo Switch più attese dagli appassionati.

Parliamo di Shin Megami Tensei V, il nuovo capitolo della storica saga JRPPG targata Atlus annunciata in uno dei primissimi eventi di presentazione di Nintendo Switch, e che fino ad oggi è rimasto senza una data di lancio. Ora, stando a quanto è stato scovato da alcuni utenti, sembra che il sito ufficiale del gioco si sia aggiornato per errore mostrando proprio la data di uscita del quinto capitolo.

Se l’informazione dovesse venire confermata in via ufficiale Shin Megami Tensei V approderà su Nintendo Switch il prossimo 11 novembre 2021. Trattandosi del sito ufficiale giapponese, è possibile che la data emersa improvvisamente si riferisca al periodo di lancio orientale. Non sappiamo ancora, infatti, quali sono nel dettaglio i piani di rilascio di Atlus, e se il titolo è previsto anche in occidente per lo stesso medesimo giorno.

Per capire se questo probabile errore del sito giapponese ci abbia rivelato in anticipo l’esatta la data di lancio di Shin Megami Tensei V non servirà attendere tanto. Vi ricordiamo, infatti, che un nuovo Nintendo Direct è atteso per la sera del 15 giugno, quando in periodo E3 2021 riceveremo una serie di annunci relativi ai giochi in uscita su Nintendo Switch prossimamente.