State pensando di acquistare una Nintendo Switch, magari per giocare al nuovissimo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, e desiderate una versione speciale della console? In tal caso vi segnaliamo l’offerta proposta da eBay sulla fantastica e rarissima console in edizione Super Mario, con tanto di Super Mario Odyssey incluso, che potrà essere vostra a soli 254,00€!

La magnifica console in edizione speciale è, infatti, in offerta a 298,90€ invece di 329,90€, ma inserendo nel carrello il coupon MAGGIO23EDAYS otterrete un’ulteriore riduzione del 15%. Alla fine, dunque, risparmierete ben 75,00€ sul prezzo di listino del bundle, il che non è niente male, considerando quanto sia raro che i prodotti Nintendo vengano scontati.

Questa speciale Nintendo Switch era uscita per celebrare il rilascio di Super Mario Odyssey, il capitolo della saga principale più recente, e da allora è diventata un pezzo da collezione alquanto raro. Trovarla, quindi, a un prezzo così basso è un evento più unico che raro, motivo per cui vi invitiamo ad approfittarne il prima possibile.

La palette della console si ispira, ovviamente, a quella di Super Mario: entrambi i Joy-Con sono tinti dell’iconico rosso, mentre la dock è interamente nera. Il risultato è un contrasto stupendo che si discosta dal classico azzurro e rosso, oppure grigio, di Nintendo Switch, rendendola immediatamente riconoscibile.

Nel bundle è poi compreso il codice di download digitale di Super Mario Odyssey, che potrete riscattare direttamente dall’eShop. Potrete, dunque, gettarvi in una nuova avventura con l’obiettivo di salvare la Principessa Peach, il tutto con un fedele compagno. La new-entry del gioco è, infatti, Cappy, un cappello senziente che permetterà a Mario di controllare altri oggetti e personaggi.

Rispetto ai precedenti capitoli della saga, in Odyssey è stata introdotta una formula più aperta, che vi consentirà di esplorare un mondo in 3D colorato e ricco di aree e personaggi originali. Il concetto della grafica, quindi, è simile a quello di Super Mario 64 e Super Mario Sunshine, adattato però alla nuova generazione.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi alla pagina dedicata alla Nintendo Switch di Super Mario Odyssey. Il nostro consiglio è quello di completare quanto prima il vostro acquisto, dato che le scorte disponibili potrebbero terminare a breve!

NB: Vi ricordiamo di utilizzare il coupon MAGGIO23EDAYS al carrello per ottenere lo sconto del 15%.

