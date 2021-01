Nintendo Switch: superate le vendite del 3DS, secondo VGChartz

Fin dal suo arrivo sul mercato, Nintendo Switch è riuscita a rivelarsi come una console dall’indiscutibile successo, in parte grazie a un ottimo parco titoli fatto d’esclusive dal gran valore, in parte per la sua stessa natura ibrida, peculiarità che seppur già vista in ambito hardware non era mai stato realmente esplorata da nessuna tra le grandi major videoludiche che oggi competono per guadagnarsi il favore del pubblico. Ecco quindi che mentre Sony e Microsoft continuano a darsi battaglia con le rispettive PlayStation 5 e Xbox Series X/S, Nintendo prosegue invece per la sua strada, con un futuro che parrebbe essere particolarmente roseo.

Nonostante ci siano indubbiamente state delle difficoltà di fondo – come visionabile anche dallo stesso 2020, anno in cui le grandi produzioni Nintendo hanno un po’ latitato -, la console ibrida della grande N non ha mai smesso d’attirare nuovo pubblico, raggiungendo risultati sempre più esaltanti e insperati. In particolare, VGChartz ha recentemente stimato un totale di ben 76 milioni d’unità vendute fino ad ora, numeri da capogiro che indicherebbero addirittura il superamento dei risultati raggiunti dal Nintendo 3DS, che nel corso di tutto il suo ciclo vitale ha venduto infatti 75.9 milioni d’unità.

Come specificato da VGChartz, le stime fatte sono dipese da tutti i dati forniti sia da Nintendo che da svariate altre compagnie di controllo e, conseguentemente, le informazioni analizzate potrebbero presentare qualche variazione, ma in ogni caso, volendo guardare anche al ribasso, figurerebbe un Nintendo Switch oramai a un passo dal 3DS, un risultato incredibile se si considera il ciclo di vita d’entrambe le macchine da gioco, con la console ibrida rivelatasi capace di raggiungere i numeri del 3DS in appena quattro anni. Come se ciò non bastasse, VGChartz ha condiviso anche i risultati ottenuti da alcuni dei titoli di maggior successo che sono giunti su Nintendo Switch, tra i quali figurano Mario Kart 8 Deluxe con 28.99 milioni di copie vendute, Animal Crossing New Horizons a quota 26.04 milioni di copie e Super Smash Bros. Ultimate che si attesta sulle 21.10 milioni.

Insomma, indipendentemente da come la si voglia guardare, appare evidente come Nintendo Switch sia uno dei più grandi successi di Nintendo e in molti già si domanda cosa accadrà quando alcune delle più importanti produzioni in sviluppo – Breath of the Wild 2, Metroid 4, Bayonetta 3, ecc… – giungeranno finalmente sul mercato. Inoltre, visti i risultati, in molti sembrano dare praticamente per certo il futuro arrivo di una versione “Pro” della console, la quale potrebbe massimizzare ancor di più le vendite grazie a tutti coloro che, pur avendo già un Nintendo Switch in casa, non vedrebbero l’ora di poter mettere le mani su un hardware più performante.